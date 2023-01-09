Привет. 👋 В этой статье я бы хотел рассказать про БЕСПЛАТНЫЕ СКИНЫ CS GO.Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина.

1. MyCSGO — БЕСПЛАТНЫЕ СКИНЫ CS GO

БЕСПЛАТНЫЕ СКИНЫ CS GO Открыть кейсы Сайт стал доступен пользователям в 2017 году. На MYCSGO вы можете открывать стандартные и уникальные кейсы со скинами для Counter-Strike: Global Offensive. Также Вы вольны сортировать их по категориям и цене, а поисковик поможет вам обнаружить кейс с интересующим вас скином благодаря соответствующей опции поиска. Также платформа предлагает услуги обновления и обмена скинами через разделы «Апгрейд» и «Контракт» соответственно. В «Сражении» вы можете бросить вызов другому пользователю и получить удвоенный приз. Бонусы сайта : MyCSGO своим пользователям дарит бонус на пополнения в размере аж в 40%!

Для активации нажимай на кнопку «Активировать бонус» и переходи в свой аккаунт!

2. Tastygo — САЙТ С ХАЛЯВОЙ КС ГО

Tastygo Открыть кейсы Tastygo — новый сайт по кейсам CS:GO от команды Tastydrop. На площадке пользователей встречает приятное оформление, подвижные элементы и плавающие иконки, необычные для данного сегмента. Как и на других подобных сайтах, на Tastygo игроки в CS:GO приобретают стандартные кейсы, ящики из ограниченной серии, редкие предметы и наборы оружий. Платформа предоставляет широкий выбор кейсов в различных тематиках, а также возможность заключать контракты и апгрейдить вещи. Бонусы сайта : Для активации бонуса в размере 5% необходимо перейти на сайт Tastygo, войти через аккаунт Steam/ВКонтакте/Google. Бонус будет активирован автоматически, для проверки нажмите на кнопку «Пополнить баланс».

3. CSCase — СКИНЫ CS GO

CSCase Открыть кейсы Проект начал свою работу в 2017 году. Каждый новый посетитель CSCASE гарантировано получает бесплатный кейс Counter-Strike: Global Offensive (наличие депозита необязательно), после чего он может выбрать один из множества платных вариантов. Последние и лучшие выигрыши пользователей демонстрируются в верхней части сайта. С помощью «Колеса Бонусов» вы сможете получить выгодные подарки вроде дополнительных прокруток, денег на счёт и двух разновидностей бонусов для пополнения баланса на сайте (процентный и на умножение). Бонусы сайта : Пора активировать бонусы! Переходим на сайт и автоматически получаем бонус в размере +30% к пополнению!



4.Easydrop

Easydrop Открыть кейсы Easy Drop — крупный сайт по продаже кейсов CS:GO по выгодным ценам. Сайт приятно оформлен, есть подвижные активные элементы и интерактивные иконки. Функционал сайта поистине огромен. Игроки и пользователи могут приобрести как бесплатные кейсы, так и платные. Стоимость этих кейсов варьируется от 20 рублей до 5000 тысяч рублей и выше, так что каждый покупатель сможет найти подходящий именно ему товар. На Easy Drop имеется множество категорий кейсов CS:GO. Так, например, игроки могут купить редкие кейсы с нечасто выпадающим дропом, стандартные контейнеры, имеющиеся в наличии на многих подобных сайтах. Бонусы сайта: На сайте Easydrop активация промокода не автоматически, для начала необходимо перейти на сайт Easydrop с помощью зеленой кнопки «Активировать» и войдите через Steam аккаунт.

5.CSGO2Real

CSGO2Real Открыть кейсы Проект был запущен в 2019 году. Подобно другим сайтам по открытию кейсов Counter-Strike: Global Offensive, Csgo2Real предлагает богатый выбор для своих пользователей. Поисковая система с сортировкой по стоимости и дополнительным параметрам помогут вам выбрать необходимый вариант. Вы можете не только открывать бесплатный ежедневный кейс, но и участвовать в постоянных розыгрышах для получения уникальных предметов. Помимо стандартного открытия кейсов, в сервисе также есть привычные для данного сегмента разделы «Апгрейды» и «Контракты», где вы можете улучшить имеющийся скин и обменять лишние предметы из Global Offensive. Бонусы сайта: CSGO2Real каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 5%.

Готов выбивать нож из кейса?

Где и как ты можешь заполучить бесплатные скины CS GO?

Существует довольно большой список сайтов с халявой, где можно получить бесплатные скины CS GO (как на КС ГО так и на Дота 2). Это могут быть как open case сайты , где раз в день можно открыть бесплатный кейс, конечно вероятность получения дорогого скина весьма мала, но всё же приятно(или альтернативные торговые площадки). Также существует огромное количество рулеток (CSGOfast com, к примеру), где можно поставить свои скины и выиграть другие, но тут высока вероятность потерять всё, а не приобрести что-то новое. Но с такими сайтами следует работать очень осторожно, так как есть вероятность потерять свой Steam аккаунт.

Играйте, чтобы получить бесплатный скин

Получите скин за игру в CS GO на официальных серверах. После окончания боев, у вас есть шанс получить бесплатный скин, но это происходит не каждый день. Обычно игроки еженедельно получают бесплатный скин независимо от вашей игровой активности и отыгранных часов.

Однако, вынуждены вас огорчить, редкий скин как АВП Драгон Лор или другие получить бесплатно вряд ли получится. Скорее всего вам выпадет какой-либо не особо ценный предмет стоимостью в 1-3 доллара или 100-300 рублей. Хотя, это ведь и логично, выпадай дорогие скины каждому игроку, зачем тогда за них платить десятки тысяч рублей?

Выигрывать скины в казино-рулетку

Хороший способ, учитывая, что по сути вы выкидываете ненужные скины и получаете за них более хорошие. Этот способ довольно неплохо помогает если нужно получить бесплатно скины подороже.

Но есть довольно много тонкостей, нужно знать о том как работает рулетка, какой там код, с кем и как сотрудничает и как выводятся средства. Потратиться конечно придется, возможно несколько рублей даже занять, но это точно работает, на CS GO сайт-рулетках сидят очень много обманщиков и нужно это понимать.

Тем не менее, вариант рабочий если должным образом подойти и изучить сайт, но подходите к процессу выбора с умом. Все эти способы являются рискованными, но однако, вы сможете получить новые скины, пускай и не дорогие. Наш совет – читайте внимательно условия сайта, прежде, чем начать играть.

Заполнять опросники или установить мобильные приложения

Довольно просто и несложно, но этот вариант требует время и терпения, и не всегда хорошо оплачивается недорогими скинами.

Делать ставки скинами на киберспортивные матчи и покупать дорогие скины за выигранные средства

Достаточно хороший и проверенный временем способ, но для тех у кого уже есть нужный капитал.

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Как работают сайты с халявой

Обычно такие сайты используют следующую систему. Представим себе бесплатные кейсы, в которых находится рандомный лут. Для его открытия нужно внести какое-то количество монет. Иногда это могут предлагать бесплатно на халяву как бонус, иногда если есть промокод, иногда за какое-то количество рублей.

После получения сайт, который использует собственный код для генерации выдает рандомную шмотку. Что касается бесплатных скинов на таких сайтах, на большинстве из них каждый день игроку даётся возможность открыть один бесплатный сундук. Но что бы открыть для себя такую функцию в большинстве случаев вы должны заплатить (обычно от 100 рублей). То же самое происходит и с такой вещью, как промокод (в большинстве случаев).

Стоит отметить, что существует огромной количество ютуберов, которые сотрудничают с такими сайтами, и когда вы смотрите обзор от такого ютубера, то у него конечно же будут выпадать самые крутые и дорогие скины даже с бесплатного сундука, так что верьте всегда таким обзорам.

На разных сайтах присутствуют бесплатные скины как например, сразу 5 бесплатных кейсов со скинами, вы можете использовать код от спонсора и получить свои условные 1000 монет(монеты обычно равны рублям), также часто проходят различные акции.

Заключение