Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков ютуб .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчика выбор аудитории TmSMM 0.55 ₽ да SmmPrime 0.49 ₽ нет SmmLaba 0.45 ₽ нет Prskill 0.59 ₽ нет

TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

Перейти на сайт Описание сайта: TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков в Telegram,

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Periscope. Преимущества сайта: Есть бесплатные слоты.

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Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.

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Доступно много социальных сетей и один мессенджер.

Стоимость относительно низкая.

Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

Как начать снимать для подписчиков ютуб

Выберете 5 тем, в которых вы разбираетесь.

Установите плагин vidIQ. Это плагин, которым пользуются 99% профессиональных ютуберов. Через vidIQ вы можете подбирать ключевые запросы.

Выберете тему, в которой разбираетесь. Ищите ролики, которые уже есть на YouTube по данной тематике, и анализируете, какие ключевые запросы наиболее популярны по этой теме.

Допустим, вы разбираетесь в автомобилях, например, в спортивных моделях. Через vidIQ вы анализируете, на какие запросы уже сняты ролики, где много трафика.

Например, вы нашли подзапрос «как собрать спортивный автомобиль своими руками». На эту подтему вы записываете два видео. Всего у вас будет таких пять тем, на каждую из которых вы запишете по два ролика.

Почему два ролика на каждую из тем?

Потому что одни видео заходят лучше других. Один ролик может выстрелить быстро на несколько десятков тысяч просмотров, а у другого будет три тысячи просмотров. Это нормально, поэтому вам надо поэкспериментировать, и ваша задача сейчас наснимать десять роликов, по два ролика на одну и ту же подтему, чтобы у вас выстрели из этих десяти один, два, три ролика. Возможно, все десять не выстрелят, но один, два, три – вполне вероятно.

Например, канал «Дневник фрилансера». Его создательница Елена опубликовала примерно десять роликов, но потом забыла про него. Елена зашла на канал через полгода и увидела, что некоторые видео набрали по несколько десятков тысяч просмотров. Канал был создан с нуля, никак не продвигался. Но магия YouTube в том, что при правильной оптимизации, при правильном выборе темы YouTube даст вам бесплатные просмотры.

Создание контента для YouTube

Подготовка

Изучайте статьи из изданий, которым вы доверяете. Например, исследования из Forbes. Смотрите видео на YouTube на эту тему, анализируйте.

Руководствуйтесь своим личным опытом: все, что вы создаете, пропускайте через призму своего опыта. Без этого на YouTube в долгосрочной перспективе мало, что можно сделать.

Используйте статистику, аналитику, примеры. Проанализируйте слабые стороны вашего видео и постарайтесь их исправить.

В самом начале на создание десятиминутного ролика у вас может уходить по 2 часа, и это нормально.

Соберите ключевые слова и запросы через vidIQ, чтобы понять, какую подтему вам нужно брать. В начале это занимает еще минут тридцать.

Подготовьте технику. Надо выставить свет, камеру, настроить оборудование, привести себя в порядок.

Сама запись 10-15-минутного ролика может занимать до 40 минут, а если вы делаете это впервые, то и 60 минут.

Монтаж

Чтобы не тратить много времени на монтаж, вы можете нанять монтажера на фрилансе. Предоставьте ему четкое ТЗ, чтобы он точно воплотил ваши идеи в видео.

Обязательно делайте длительность ролика не меньше десяти минут. Сейчас есть видео двух-, трех-, пятиминутные, но YouTube любит длинные ролики, он им дает больше возможностей попасть в рекомендованные.

Выбор обложки

Итак, вы записали и смонтировали ваше первое видео. После этого вы опять подключаете vidIQ. Плагин vidIQ вам будет давать рекомендации по оптимизации (например, что прописывать в названии), а также по ключевым запросам. Вам нужно определиться с названием вашего видео и обложкой. Название и теги – keywords – вы берете из vidIQ.

Обложка — это то, что будут первый раз видеть люди, которые встретят ваш ролик на YouTube.Вам нужно добиться конверсии на обложке минимум 5%. Например, 100 людям показалась аннотация вашего ролика, пять из них кликнули. Лучше 10-15, но не меньше пяти.

Выберете лучшие ролики в вашей тематике и посмотрите, как у них устроены обложки, какие использованы цвета, яркие цвета работают лучше (например, красные), – как они сделаны, что изображено на обложках.

Аналитика

Наконец, обложка сделана, и вы выкладываете ролик. На данном этапе не важно, в какие дни это делать, в какое время. Понедельник – четверг, в течение рабочего дня, вечером. Пока это не принципиально.

Смотрите аналитику YouTube и следите за тем, как набирают просмотры ваши ролики.

Сравните все ключевые показатели со вторым, третьим, четвертым роликом из первых десяти, которые вы делаете.

Заключение