Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков ютуб .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина
Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб
|Сервис
|стоимость за подписчика
|выбор аудитории
|TmSMM
|0.55 ₽
|да
|SmmPrime
|0.49 ₽
|нет
|SmmLaba
|0.45 ₽
|нет
|Prskill
|0.59 ₽
|нет
TmSMM-накрутка подписчиков ютуб
Описание сайта:
TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков
- в Telegram,
- Instagram,
- YouTube,
- Facebook,
- Twitter,
- Вконтакте
- Одноклассники,
- TikTok, Twitch,
- Periscope.
Преимущества сайта:
- Есть бесплатные слоты.
- Можно протестировать эффективность инструмента.
- Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
- Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
- При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
- Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
- Стоимость относительно низкая.
- Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.
Зачем нужна накрутка подписчиков ютуб
Очень интересный вопрос. В основном здесь кроется 2 причины:
Первая причина – чтобы канал казался более привлекательным для живых пользователей. На самом деле это работает. Многие, когда видят в совокупности интересный контент и много подписчиков на канале, тоже подписываются.
Причина вторая – чтобы пройти ограничения YouTube и завершить 13 шаг по настройке
В остальных случаях накрутка является бесполезной тратой времени и денег.
Если вы думаете, что накрученные подписчики будут смотреть ваш канал, то вы ошибаетесь. 99 % из них боты, которых алгоритмы YouTube вычисляют и удаляют автоматически.
Стоит ли накручивать подписчиков ютуб : возможные риски
Накрутка — это отличный способ набрать первых подписчиков в YouTube. Например, если вы недавно создали канал на YouTube, то этот метод поможет получить первую аудиторию.
Но не нужно «переусердствовать» — привлекать сотни тысяч ботов, которые будут висеть «мертвым грузом» на вашем канале. Это может вызвать подозрения у видеохостинга и на канал наложат санкции: бан или теневой бан.
Более того, со временем YouTube спишет накрученных подписчиков. К сожалению, от этого не «убежать»: платформа постоянно борется с накруткой и удаляет «мертвые души» с каналов. Чтобы снизить риск списания фолловеров, привлекайте только «живых» людей.
Используйте накрутку как дополнительный метод продвижения YouTube-канала. Также пользуйтесь услугами проверенных сервисов — часть надежных инструментов мы собрали в этой статье.
Сервисы накрутки
Теперь к сервисам. Разумеется, как и всегда, эту задачу можно решить и платно, и бесплатно. Но это – не единственный вид различий между сайтами, которые вы можете встретить. Отличается также и сам тип организации сервисов. Сначала их и обсудим.
- Боты и программы. Сюда я отношу те варианты, которые нужно скачивать и регулярно запускать на своём компьютере. Из плюсов – повышенная безопасность, относительно следующего пункта – ваш компьютер используется как сервер, а значит и данные для входа в профиль хранятся у вас. Из минусов – необходимость постоянно запускать утилиту для заработка валюты и, в некоторых случаях, создания заданий.
- Онлайн-сервисы накрутки. В этом случае всё происходит на сайте, а значит нет никакой необходимость постоянно держать стороннюю программу запущенной. Из плюсов – автономность. Из минусов – риск потерять канал.