Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков ютуб .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчика выбор аудитории TmSMM 0.55 ₽ да SmmPrime 0.49 ₽ нет SmmLaba 0.45 ₽ нет Prskill 0.59 ₽ нет

TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

Перейти на сайт Описание сайта: TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков в Telegram,

Instagram,

YouTube,

Facebook,

Twitter,

Вконтакте

Одноклассники,

TikTok, Twitch,

Periscope. Преимущества сайта: Есть бесплатные слоты.

Можно протестировать эффективность инструмента.

Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.

Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.

При пополнении счета вам будет также начислен бонус.

Доступно много социальных сетей и один мессенджер.

Стоимость относительно низкая.

Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

Зачем нужна накрутка подписчиков ютуб

Очень интересный вопрос. В основном здесь кроется 2 причины:

Первая причина – чтобы канал казался более привлекательным для живых пользователей. На самом деле это работает. Многие, когда видят в совокупности интересный контент и много подписчиков на канале, тоже подписываются.



Причина вторая – чтобы пройти ограничения YouTube и завершить 13 шаг по настройке

В остальных случаях накрутка является бесполезной тратой времени и денег.

Если вы думаете, что накрученные подписчики будут смотреть ваш канал, то вы ошибаетесь. 99 % из них боты, которых алгоритмы YouTube вычисляют и удаляют автоматически.

Стоит ли накручивать подписчиков ютуб : возможные риски

Стоит ли накручивать подписчиков ютуб

Накрутка — это отличный способ набрать первых подписчиков в YouTube. Например, если вы недавно создали канал на YouTube, то этот метод поможет получить первую аудиторию.

Но не нужно «переусердствовать» — привлекать сотни тысяч ботов, которые будут висеть «мертвым грузом» на вашем канале. Это может вызвать подозрения у видеохостинга и на канал наложат санкции: бан или теневой бан.

Более того, со временем YouTube спишет накрученных подписчиков. К сожалению, от этого не «убежать»: платформа постоянно борется с накруткой и удаляет «мертвые души» с каналов. Чтобы снизить риск списания фолловеров, привлекайте только «живых» людей.

Используйте накрутку как дополнительный метод продвижения YouTube-канала. Также пользуйтесь услугами проверенных сервисов — часть надежных инструментов мы собрали в этой статье.

Сервисы накрутки

Теперь к сервисам. Разумеется, как и всегда, эту задачу можно решить и платно, и бесплатно. Но это – не единственный вид различий между сайтами, которые вы можете встретить. Отличается также и сам тип организации сервисов. Сначала их и обсудим.

Боты и программы. Сюда я отношу те варианты, которые нужно скачивать и регулярно запускать на своём компьютере. Из плюсов – повышенная безопасность, относительно следующего пункта – ваш компьютер используется как сервер, а значит и данные для входа в профиль хранятся у вас. Из минусов – необходимость постоянно запускать утилиту для заработка валюты и, в некоторых случаях, создания заданий. Онлайн-сервисы накрутки. В этом случае всё происходит на сайте, а значит нет никакой необходимость постоянно держать стороннюю программу запущенной. Из плюсов – автономность. Из минусов – риск потерять канал.

Заключение