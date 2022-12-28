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НАКРУТКА ПОДПИСЧИКОВ ЮТУБ- СОВЕТУЮ ЛУЧШИЙ СЕРВИС В 2023 ГОДУ / НАКРУТКА ЮТУБ

Автор На чтение 3 мин Просмотров 1 Обновлено

Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков ютуб .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Содержание
  1. Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб
  2. TmSMM-накрутка подписчиков ютуб
  3. Зачем нужна накрутка подписчиков ютуб
  4. Стоит ли накручивать подписчиков ютуб : возможные риски
  5. Сервисы накрутки
  6. Заключение

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчикавыбор аудитории
TmSMM0.55 ₽да
SmmPrime0.49 ₽нет
SmmLaba0.45 ₽нет
Prskill0.59 ₽нет

TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

НАКРУТКА ПОДПИСЧИКОВ ЮТУБ- СОВЕТУЮ ЛУЧШИЙ СЕРВИС В 2023 ГОДУ / НАКРУТКА ЮТУБ

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Описание сайта:

TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков

  • в Telegram,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Вконтакте
  • Одноклассники,
  • TikTok, Twitch,
  • Periscope.

Преимущества сайта:

  • Есть бесплатные слоты.
  • Можно протестировать эффективность инструмента.
  • Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
  • Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
  • При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
  • Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
  • Стоимость относительно низкая.
  • Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

Зачем нужна накрутка подписчиков ютуб

Очень интересный вопрос. В основном здесь кроется 2 причины:

Первая причина – чтобы канал казался более привлекательным для живых пользователей. На самом деле это работает. Многие, когда видят в совокупности интересный контент и много подписчиков на канале, тоже подписываются.


Причина вторая – чтобы пройти ограничения YouTube и завершить 13 шаг по настройке
В остальных случаях накрутка является бесполезной тратой времени и денег.

Если вы думаете, что накрученные подписчики будут смотреть ваш канал, то вы ошибаетесь. 99 % из них боты, которых алгоритмы YouTube вычисляют и удаляют автоматически.

Стоит ли накручивать подписчиков ютуб : возможные риски

НАКРУТКА ПОДПИСЧИКОВ ЮТУБ- СОВЕТУЮ ЛУЧШИЙ СЕРВИС В 2023 ГОДУ / НАКРУТКА ЮТУБ
Стоит ли накручивать подписчиков ютуб

Накрутка — это отличный способ набрать первых подписчиков в YouTube. Например, если вы недавно создали канал на YouTube, то этот метод поможет получить первую аудиторию.

Но не нужно «переусердствовать» — привлекать сотни тысяч ботов, которые будут висеть «мертвым грузом» на вашем канале. Это может вызвать подозрения у видеохостинга и на канал наложат санкции: бан или теневой бан. 

Более того, со временем YouTube спишет накрученных подписчиков. К сожалению, от этого не «убежать»: платформа постоянно борется с накруткой и удаляет «мертвые души» с каналов. Чтобы снизить риск списания фолловеров, привлекайте только «живых» людей.

Используйте накрутку как дополнительный метод продвижения YouTube-канала. Также пользуйтесь услугами проверенных сервисов — часть надежных инструментов мы собрали в этой статье.

Сервисы накрутки

Теперь к сервисам. Разумеется, как и всегда, эту задачу можно решить и платно, и бесплатно. Но это – не единственный вид различий между сайтами, которые вы можете встретить. Отличается также и сам тип организации сервисов. Сначала их и обсудим.

  1. Боты и программы. Сюда я отношу те варианты, которые нужно скачивать и регулярно запускать на своём компьютере. Из плюсов – повышенная безопасность, относительно следующего пункта – ваш компьютер используется как сервер, а значит и данные для входа в профиль хранятся у вас. Из минусов – необходимость постоянно запускать утилиту для заработка валюты и, в некоторых случаях, создания заданий.
  2. Онлайн-сервисы накрутки. В этом случае всё происходит на сайте, а значит нет никакой необходимость постоянно держать стороннюю программу запущенной. Из плюсов – автономность. Из минусов – риск потерять канал.

Заключение

Арман Алмаспаев

Меня зовут Арман - админ проекта Ставим Бро. Здесь мы выкладываем лучшие подборки букмекеров, фрибетов, стратегии для ставок на спорт и также лучшие бонус для наших читателей.

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