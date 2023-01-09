Привет. 👋 В этой статье расскажу про ЧИТ НА STANDOFF 2 .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

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Рабочие читы Standoff 2 (АИМ, ВХ и бессмертие) без бана

Standoff 2 – крутой экшен шутер от первого лица, в котором вам нужно противодействовать команде соперника. Бои проходят на закрытой арене. Победителя определяют по количеству выигранных раундов. В игре можно найти массу кастомных вещей и разных апгрейдов на оружие. В нашей версии МОДа вы найдете рабочие читы, которые делают игру проще и интересней.

Особенности

Боевые действия проходят в нескольких локациях. Игроку нужно побеждать в каждом раунде, чтобы его команда одержала верх над противником. Присутствует несколько режимов игры:

Минирование территории. Вам нужно установить бомбу в заданной точке. В этом случае вы играете за команду террористов. При игре за спецназовца нужно обезвредить бомбу или убить всех противников, не дав заминировать объект. Командная игра. Вы сражаетесь с противоположной командой. Каких-либо особых правил нет. Нужно убить всех участников из противоположной команды за определенное время. Гонка вооружения. Убивайте максимальное количество противников. Получайте баллы за каждого. Копите их на ножи, новые пистолеты и пулеметы. Повышайте уровень своего персонажа за счет лучшего вооружения. Дуэль снайперов. Расположите персонажа в стрелковой позиции. Поразите врага на скорость, пока он не нашел вас первым.

Устанавливайте собственные карты, создавайте лобби, выбирайте точечные настройки матча.

Плюсы и минусы: У игры масса достоинств: крутая современная графика и высокий уровень детализации;

понятное и удобное управление;

множество оружия, амуниции;

система рейтинга;

читы без бана. Есть и небольшие минусы: бывают глюки при обновлении игры;

на скины нужны реальные деньги. Большинство неудобств в игре можно убрать, если установить наш мод.

Как получить нож бесплатно в Стандофф 2

СТАНДОФФ 2 Открыть бесплатные кейсы В магазине игры большое количество оружия и скинов. Но все они предлагаются за золото, которое нужно приобретать за реальные деньги. Способ получения бесплатно вещей: ножей, скинов, оружия заключается в том, чтобы открыть магазин и провести некоторые действия. Выберите тип покупки (например, нож); Переходим к списку товаров. И здесь нужно выбрать тот лот, которого в магазине наибольшее количество; Выберите покупку и нажмите на кнопку «Заказать»; Установите параметры покупки (количество товаров и т.д.); Введите в графе «Цена» сумму – 0.03 и нажмите на кнопку «Ок». Теперь нам останется подождать, пока нам продадут вещь за указанную цену. Чтобы увеличить вероятность максимально дешёвой покупки создайте несколько запросов на покупку по низкой цене. Таким образом вам удастся приобрести что-нибудь донатное почти бесплатно.

Как установить мод для Standoff 2

Если вы уже установили Standoff 2 из Google Play, вам не нужно скачивать файл OBB для установки мода.

Сначала вы должны открыть Диспетчер файлов вашего телефона и перейти по указанному пути: Файловый менеджер / Android / data / И найти папку com.axlebolt.standoff2 и переименовать имя папки в com.axlebolt.standoff2 -Mod . (Если вы этого не сделаете, данные вашей игры будут удалены)

После того, как вы изменили имя папки, вы можете удалить APK- файл Standoff 2 и загрузить и установить мод с этого сайта ссылка и файлы кэша

Когда ваша игра установлена, вы можете перейти в Путь: Файловый менеджер / Android / obb / и переименовать имя папки « com.axlebolt.standoff2 -Mod » в « com.axlebolt.standoff2 ».

Затем откройте свою игру и наслаждайтесь.

Заключение



