Привет. 👋 В этой статье я бы хотел рассказать про БЕСПЛАТНЫЕ КЕЙСЫ CS:GO.Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина.

1. MyCSGO-БЕСПЛАТНЫЕ КЕЙСЫ CS:GO

MyCSGO БЕСПЛАТНЫЕ КЕЙСЫ CS:GO Открыть кейсы Сайт стал доступен пользователям в 2017 году. На MYCSGO вы можете открывать стандартные и уникальные кейсы со скинами для Counter-Strike: Global Offensive. Также Вы вольны сортировать их по категориям и цене, а поисковик поможет вам обнаружить кейс с интересующим вас скином благодаря соответствующей опции поиска. Также платформа предлагает услуги обновления и обмена скинами через разделы «Апгрейд» и «Контракт» соответственно. В «Сражении» вы можете бросить вызов другому пользователю и получить удвоенный приз. Бонусы сайта : MyCSGO своим пользователям дарит бонус на пополнения в размере аж в 40%!

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2. Tastygo- СКИНЫ НА КС ГО

Tastygo Открыть кейсы Tastygo — новый сайт по кейсам CS:GO от команды Tastydrop. На площадке пользователей встречает приятное оформление, подвижные элементы и плавающие иконки, необычные для данного сегмента. Как и на других подобных сайтах, на Tastygo игроки в CS:GO приобретают стандартные кейсы, ящики из ограниченной серии, редкие предметы и наборы оружий. Платформа предоставляет широкий выбор кейсов в различных тематиках, а также возможность заключать контракты и апгрейдить вещи. Бонусы сайта : Для активации бонуса в размере 5% необходимо перейти на сайт Tastygo, войти через аккаунт Steam/ВКонтакте/Google. Бонус будет активирован автоматически, для проверки нажмите на кнопку «Пополнить баланс».

3. CSCase

CSCase Открыть кейсы Проект начал свою работу в 2017 году. Каждый новый посетитель CSCASE гарантировано получает бесплатный кейс Counter-Strike: Global Offensive (наличие депозита необязательно), после чего он может выбрать один из множества платных вариантов. Последние и лучшие выигрыши пользователей демонстрируются в верхней части сайта. С помощью «Колеса Бонусов» вы сможете получить выгодные подарки вроде дополнительных прокруток, денег на счёт и двух разновидностей бонусов для пополнения баланса на сайте (процентный и на умножение). Бонусы сайта : Пора активировать бонусы! Переходим на сайт и автоматически получаем бонус в размере +30% к пополнению!



4.Easydrop-КЕЙСЫ CS:GO

Easydrop Открыть кейсы Easy Drop — крупный сайт по продаже кейсов CS:GO по выгодным ценам. Сайт приятно оформлен, есть подвижные активные элементы и интерактивные иконки. Функционал сайта поистине огромен. Игроки и пользователи могут приобрести как бесплатные кейсы, так и платные. Стоимость этих кейсов варьируется от 20 рублей до 5000 тысяч рублей и выше, так что каждый покупатель сможет найти подходящий именно ему товар. На Easy Drop имеется множество категорий кейсов CS:GO. Так, например, игроки могут купить редкие кейсы с нечасто выпадающим дропом, стандартные контейнеры, имеющиеся в наличии на многих подобных сайтах. Бонусы сайта: На сайте Easydrop активация промокода не автоматически, для начала необходимо перейти на сайт Easydrop с помощью зеленой кнопки «Активировать» и войдите через Steam аккаунт.

5.CSGO2Real

CSGO2Real Открыть кейсы Проект был запущен в 2019 году. Подобно другим сайтам по открытию кейсов Counter-Strike: Global Offensive, Csgo2Real предлагает богатый выбор для своих пользователей. Поисковая система с сортировкой по стоимости и дополнительным параметрам помогут вам выбрать необходимый вариант. Вы можете не только открывать бесплатный ежедневный кейс, но и участвовать в постоянных розыгрышах для получения уникальных предметов. Помимо стандартного открытия кейсов, в сервисе также есть привычные для данного сегмента разделы «Апгрейды» и «Контракты», где вы можете улучшить имеющийся скин и обменять лишние предметы из Global Offensive. Бонусы сайта: CSGO2Real каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 5%.

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6.LootRun

.LootRun Открыть кейсы Этот сервис был основан создателями CSGORUN в 2016 году. Невзирая на свою близость к упомянутой платформе азартных игр по Counter-Strike: Global Offensive, LOOTRUN занимает отдельную нишу и существует в качестве самостоятельного проекта. Основным фокусом сайта является открытие кейсов для популярного шутера от первого лица, но данная платформа может предложить своим посетителям гораздо больше возможностей. Разделы «Upgrate» и «Exchange» помогут вам улучшить и обновить ваши скины соответственно. Бонусы сайта: Lootrun каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 5%.



7.Fireskins

Fireskins Открыть кейсы Был запущен в 2021 году. Платформа FireSkin является одним из многих сайтов для открытия разнообразных кейсов из Counter-Strike: Global Offensive. Широкий ассортимент, фильтрация по ценам и поисковая строка помогут вам найти интересные предложения

Сайт демонстрирует последние и лучшие дропы пользователей в верхней части своих страниц, позволяя Вам удостовериться в правдивости выигрышей других людей. Бонусы сайта: FireSkins каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 10%.

Как получить скины и кейсы CS:GO

Получить скины кс го можно различными способами. Самый простой вариант — купить их в игровом магазине. На рынке в приложении Steam представлено множество предметов, однако их стоимость может оказаться весьма существенной. Для редких вещей она может достигать сотен и даже тысяч рублей. Найти нужный скин в продаже не так уж и сложно, но далеко не все хотят тратить такие суммы на виртуальные предметы.

Неудивительно, что возможность получить скины кс го бесплатно привлекает людей куда сильнее, чем покупка за реальные деньги. К тому же, получение скинов на халяву открывает возможности подзаработать: ненужные предметы можно продать на специализированных сайтах, получив деньги на электронный кошелек или счет мобильного телефона. Чтобы получить скины кс го, не заплатив за это ни копейки, подойдут следующие способы:

внутриигровые награды;

обмен с другими игроками;

участие в розыгрышах и раздачах на сайтах.

Награды за успехи в игре каждый игрок в cs: go может получать один раз в неделю за повышение уровня аккаунта. Достаточно играть в любом режиме, и когда накопится достаточно опыта для присвоения нового звания, игрок может получить скин кс го — кейс из одной из существующих в игре коллекций. Есть шансы выпадения в том числе и редких вещей.

Однако быстрым такой способ не назвать — вы можете получать только по одной вещи в неделю, она определяется случайным образом, и к тому же, приходится постоянно проводить время в игре и отдавать предпочтение именно тем режимам, которые дают возможность быстрее повысить опыт. Кроме того, нужно будет выбирать именно те сервера, где можно получить скины — такой сервер должен быть защищен VAC и использовать официальную систему начисления уровня.

Как не попасть на развод

Администрация сайта Lis-Skins настоятельно рекомендует тщательно проверять сторонние сайты с халявой, чтобы сохранить свой аккаунт. Особое внимание стоит уделить группам ВКонтакте, которые предлагают получить бесплатные скины КС ГО путем выполнения нескольких заданий. Чтобы не потерять учетку в Steam, вседа смотри на следующие моменты:

Дата создания группы или паблика;

Количество активных участников сообщества (наличие массы аккаунтов с серыми «собаками» уже должно насторожить);

Варианты выполнения заданий и переходы по реферальным ссылкам;

Данные, которые необходимо вводить (если просит логин и пароль — развод).

Если ты очень сильно хочешь проверить сайт или группу, но не нашел адекватной информации об их репутации — создай совершенно новый аккаунт с привязкой у Steam Guard и телефону. Сделай пробный «заплыв» и проверь функционал портала, на котором необходимо делать задания. Если схема рабочая и по завершению тебе реально прилетает что-то интересное, пусть даже в диапазоне 20-100 рублей — не беги делать все это на основе. Контрольная проверка с другого фейка также не бывает лишней. А заодно мониторь почту, на которую приходят подтверждения со Steam.

Заключение