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Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

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Зачем используют накрутку подписчиков в YouTube

ПОДПИСЧИКОВ Ютуб

Раньше главной причиной накруток было стремление к монетизации. Чтобы зарабатывать на рекламе, нужно иметь в канале 1000 и более подписчиков и набрать не менее 4000 часов просмотров за последний год. Сейчас все функции монетизации для россиян в YouTube отключены.

Сегодня подписчиков в YouTube накручивают, чтобы:

Использовать принцип социального доказательства: чем больше подписчиков и просмотров, тем больше вероятность, что реальные пользователи обратят внимание на канал и он начнёт расти органически.

Подняться в поиске YouTube. Здесь есть прямая зависимость: чем больше подписчиков, тем лучше канал ранжируют алгоритмы.

Улучшить статистику, которую видят рекламодатели. Самый важный показатель для них — количество просмотров видео, но если на канале меньше нескольких тысяч подписчиков, его вряд ли заметят и будут рассматривать как место для размещения рекламы.

Получить гарантированное количество подписчиков за минимальное время. Канал не придётся раскручивать с нуля месяцами и годами.

Привлечь живую аудиторию. Сервисы накрутки привлекают не только ботов, но и настоящих пользователей, которые подпишутся на канал за символическую плату.

Если пользователи оценят контент канала, они могут стать его зрителями. Это особенно эффективно для видео развлекательного жанра, например юмористических, для каналов для детей, а также для каналов, связанных с популярными хобби — например, кулинарией или медитацией.

Чем опасна накрутка подписчиков на YouTube и как не подпасть под санкции сервиса

Видеохостинг не будет сразу блокировать аккаунт, если заметит накрутку. Сначала он пришлёт уведомление. Если аккаунт заметят в накрутке ещё раз, сервис отправит уже предупреждение, которое сопровождается несколькими запретами:

на загрузку новых видео;

на добавление обложек для старых видео;

на создание плейлистов и управление ими.

Дам несколько советов, которые помогут не подпасть под санкции YouTube.

Соблюдайте лимиты. Накручивайте аудиторию постепенно, чтобы не привлекать внимание алгоритмов и модераторов. Рекомендуемое число для накрутки — не более 100–200 аккаунтов, то есть подписчиков, в день.

Накручивайте живых подписчиков. Лучше не экономить и привлечь качественную живую аудиторию. Это снизит вероятность того, что алгоритмы YouTube заподозрят неладное.

Не стоит накручивать подписчиков в пустой канал. В нём должно быть хотя бы 2–3 видео. И вообще — загружайте новые видео регулярно. Только при этом условии можно расти на площадке органически.

Проверяйте геоданные фолловеров. При накрутке для русскоязычного канала лучше выбирать подписчиков из России и СНГ. Это вызовет меньше подозрений. Функция геотаргетинга есть у многих сервисов накрутки.

Не накручивайте подписчиков, если уже получили предупреждение. Дождитесь, пока пройдёт 90 дней и внимание алгоритмов к вашему каналу ослабнет. При повторной накрутке после уведомления или предупреждения от YouTube рекомендуем уменьшить число подписчиков для заказа.

Главное о накрутке подписчиков на YouTube

Накрутку используют для развития канала на старте. Показатель подписчиков служит социальным доказательством для реальной аудитории, которую ваш канал может заинтересовать.

С накруткой нужно быть осторожным. Не стоит привлекать более 100–200 подписчиков за день, чтобы не подпасть под санкции YouTube.

Монетизация на YouTube сегодня недоступна для российских блогеров. Но авторы каналов всё ещё могут зарабатывать на рекламных интеграциях, партнёрских программах CPA, рекламе собственных проектов и донатах от подписчиков.

Чтобы подписчики приходили органически, важно регулярно публиковать контент на YouTube. Только в этом случае канал будет расти.

Заключение