Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков YOUTUBE .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

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Как набрать свою первую 1000 подписчиков на ютуб: Правила

Итак, для того, чтобы набрать свою первую 1000 подписчиков я выбрал для себя всего три простых правила, которым и решил следовать.

1. Регулярность выхода видео

Когда я выкладывал свое самое первое видео на канале (7 июня 2020-го года — прим. АП), то решил, что буду публиковать по одному ролику в неделю. Было совершенно непонятно насколько по факту сложно окажется все это вместе: записывать ролики, обрабатывать, а затем их выкладывать на канал.

Спустя 3-4 недели я понял, что это не так уж и сложно.

К тому же я понял, что выкладывая лишь одно видео в неделю, я просто не буду успевать публиковать весь тот контент, который у меня уже запланирован. Он будет устаревать быстрее. В результате я перешел на 2 ролика в неделю.

Вообще, сложилось четкое впечатление, что для YouTube очень важна именно регулярность, ютуб готов давать трафик на ваш канал только если контент на нем будет обновляться с четкой периодичностью.

2. Внешний трафик на новые видео

На канал, особенно на самом старте, нужно привлекать внешний трафик.

Дело в том, что на молодом канале еще просто нет ни большого количества подписчиков, ни просмотров каких-то старых видео, поэтому и новые ролики смотреть практически некому.

Но откуда-то первые просмотры брать все-таки нужно.

Для этого лично я использую свои Телеграм- и Дзен-каналы. Я анонсирую выход новых видео в Телеграм-канале АП и публикую полнотекстовые версии на Яндекс.Дзен и vc.ru

Вы также можете стартовать свой канал в Телеграм, раскрутить его и начать в нем анонсировать свои первые видео, чтобы сразу же получить своих первых подписчиков. Вот в этой статье на vc.ru можно необходимую информацию по раскрутке собственного Телеграм-канала.

Вы также можете завести эти каналы и использовать их для привлечения самых первых подписчиков. Это бесплатно.

3. Оптимизация видео

Используем плагин VidIQ для браузера Google Chrome.

Этот плагин я использую уже даже не для оптимизации видео, т.к. сам этот термин «оптимизация» в 2020-м году уже немного устарел, а скорее для уточнения тематики будущего видеоролика.

Например, я снимаю что-нибудь по автомобильной тематике и мне нужно с помощью этого плагина уточнить с каких конкретных моделей автомобилей мне выгоднее начать. Что больше ищут и где ниже конкуренция?

Очень полезная штука, которая позволяет логически выстроить ваш план публикаций на YouTube и уточнить названия будущих видео.

В одной из ближайших статей я подробно разберу работу с плагином VidIQ, поэтому обязательно подпишитесь на этот канал — так вы узнаете о выходе новой статьи.

Вот такие три правила я выбрал для набора своей первой 1000 подписчиков на YouTube. Давайте с вами вместе посмотрим насколько правильным оказался мой выбор.

4. Длина роликов больше 10 минут

Длинные видео сейчас гораздо лучше ранжируются на YouTube, потому что на первое место в алгоритмах вышло не количество просмотров роликов, а качество, глубина просмотра. Этот параметр вы можете изучить в аналитике по каждому ролику отдельно или посмотреть общую статистику.

Исходя из того, что YouTube больше всего ценит именно время промотора каждого ролика, можно сделать вывод: чем длиннее ролик, тем больше шансов набрать на нем большее время просмотра.

НО, опять же, не забываем про качество контента: если вы десять минут воду льете, то вы не только не заработаете глубины просмотра, но и подорвете кредит доверия зрителей. Следующий ролик они будут смотреть уже с меньшей охотой, если вообще будут.

Первые 30 секунд — самые важные, поэтому ставьте туда не километровое интро, а сразу расскажите людям о том, какую пользу они получат с того, что посмотрят ваше видео целиком. И как раз после этих 30 секунд можно напомнить про подписку на канал. Не забывайте аргументировать, зачем это людям нужно. Например, потому что каждую среду у нас будут выходить ролики с разными лайфхаками и полезностями для ютуберов, а каждую пятницу их ждет сводка самых классных и интересных новостей.

5. Трансляции

На первых этапах, это классный способ в режиме онлайн пообщаться с подписчиками, узнать их получше и выяснить, чего же они от вас ждут и хотят.

Но не забывайте, что трансляция требует отдельного анонса и постоянных напоминаний, потому что это уже полноценное мероприятие. Людям надо выделить время на него и не забыть посетить. И не важно, что это проходит в онлайне. Вы можете оставить потом запись, но весь смысл трансляции именно в том, что она проходит здесь и сейчас, в реальном времени.

Заключение