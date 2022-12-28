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НАБЕРИ 1000 ПОДПИСЧИКОВ YOUTUBE за 3 ДНЯ !!! ПОКАЗЫВАЮ Как Набрать 1000 Подписчиков Ютуб 2022

Автор На чтение 5 мин Просмотров 1 Обновлено

Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков YOUTUBE .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Содержание
  1. Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб
  2. TmSMM-накрутка подписчиков ютуб
  3. Как набрать свою первую 1000 подписчиков на ютуб: Правила
  4. 1. Регулярность выхода видео
  5. 2. Внешний трафик на новые видео
  6. 3. Оптимизация видео
  7. 4. Длина роликов больше 10 минут
  8. 5. Трансляции
  9. Заключение

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчикавыбор аудитории
TmSMM0.55 ₽да
SmmPrime0.49 ₽нет
SmmLaba0.45 ₽нет
Prskill0.59 ₽нет

TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

НАБЕРИ 1000 ПОДПИСЧИКОВ YOUTUBE за 3 ДНЯ !!! ПОКАЗЫВАЮ Как Набрать 1000 Подписчиков Ютуб 2022

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Описание сайта:

TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков

  • в Telegram,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Вконтакте
  • Одноклассники,
  • TikTok, Twitch,
  • Periscope.

Преимущества сайта:

  • Есть бесплатные слоты.
  • Можно протестировать эффективность инструмента.
  • Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
  • Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
  • При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
  • Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
  • Стоимость относительно низкая.
  • Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

Как набрать свою первую 1000 подписчиков на ютуб: Правила

НАБЕРИ 1000 ПОДПИСЧИКОВ YOUTUBE за 3 ДНЯ !!! ПОКАЗЫВАЮ Как Набрать 1000 Подписчиков Ютуб 2022

Итак, для того, чтобы набрать свою первую 1000 подписчиков я выбрал для себя всего три простых правила, которым и решил следовать.

1. Регулярность выхода видео

Когда я выкладывал свое самое первое видео на канале (7 июня 2020-го года — прим. АП), то решил, что буду публиковать по одному ролику в неделю. Было совершенно непонятно насколько по факту сложно окажется все это вместе: записывать ролики, обрабатывать, а затем их выкладывать на канал.

Спустя 3-4 недели я понял, что это не так уж и сложно.

К тому же я понял, что выкладывая лишь одно видео в неделю, я просто не буду успевать публиковать весь тот контент, который у меня уже запланирован. Он будет устаревать быстрее. В результате я перешел на 2 ролика в неделю.

Вообще, сложилось четкое впечатление, что для YouTube очень важна именно регулярность, ютуб готов давать трафик на ваш канал только если контент на нем будет обновляться с четкой периодичностью.

2. Внешний трафик на новые видео

На канал, особенно на самом старте, нужно привлекать внешний трафик.

Дело в том, что на молодом канале еще просто нет ни большого количества подписчиков, ни просмотров каких-то старых видео, поэтому и новые ролики смотреть практически некому.

Но откуда-то первые просмотры брать все-таки нужно.

Для этого лично я использую свои Телеграм- и Дзен-каналы. Я анонсирую выход новых видео в Телеграм-канале АП и публикую полнотекстовые версии на Яндекс.Дзен и vc.ru

Вы также можете стартовать свой канал в Телеграм, раскрутить его и начать в нем анонсировать свои первые видео, чтобы сразу же получить своих первых подписчиков. Вот в этой статье на vc.ru можно необходимую информацию по раскрутке собственного Телеграм-канала.

Вы также можете завести эти каналы и использовать их для привлечения самых первых подписчиков. Это бесплатно.

3. Оптимизация видео

Используем плагин VidIQ для браузера Google Chrome.

Этот плагин я использую уже даже не для оптимизации видео, т.к. сам этот термин «оптимизация» в 2020-м году уже немного устарел, а скорее для уточнения тематики будущего видеоролика.

Например, я снимаю что-нибудь по автомобильной тематике и мне нужно с помощью этого плагина уточнить с каких конкретных моделей автомобилей мне выгоднее начать. Что больше ищут и где ниже конкуренция?

Очень полезная штука, которая позволяет логически выстроить ваш план публикаций на YouTube и уточнить названия будущих видео.

В одной из ближайших статей я подробно разберу работу с плагином VidIQ, поэтому обязательно подпишитесь на этот канал — так вы узнаете о выходе новой статьи.

Вот такие три правила я выбрал для набора своей первой 1000 подписчиков на YouTube. Давайте с вами вместе посмотрим насколько правильным оказался мой выбор.

4. Длина роликов больше 10 минут

Длинные видео сейчас гораздо лучше ранжируются на YouTube, потому что на первое место в алгоритмах вышло не количество просмотров роликов, а качество, глубина просмотра. Этот параметр вы можете изучить в аналитике по каждому ролику отдельно или посмотреть общую статистику.

Исходя из того, что YouTube больше всего ценит именно время промотора каждого ролика, можно сделать вывод: чем длиннее ролик, тем больше шансов набрать на нем большее время просмотра.

НО, опять же, не забываем про качество контента: если вы десять минут воду льете, то вы не только не заработаете глубины просмотра, но и подорвете кредит доверия зрителей. Следующий ролик они будут смотреть уже с меньшей охотой, если вообще будут.

Первые 30 секунд — самые важные, поэтому ставьте туда не километровое интро, а сразу расскажите людям о том, какую пользу они получат с того, что посмотрят ваше видео целиком. И как раз после этих 30 секунд можно напомнить про подписку на канал. Не забывайте аргументировать, зачем это людям нужно. Например, потому что каждую среду у нас будут выходить ролики с разными лайфхаками и полезностями для ютуберов, а каждую пятницу их ждет сводка самых классных и интересных новостей.

5. Трансляции

На первых этапах, это классный способ в режиме онлайн пообщаться с подписчиками, узнать их получше и выяснить, чего же они от вас ждут и хотят.

Но не забывайте, что трансляция требует отдельного анонса и постоянных напоминаний, потому что это уже полноценное мероприятие. Людям надо выделить время на него и не забыть посетить. И не важно, что это проходит в онлайне. Вы можете оставить потом запись, но весь смысл трансляции именно в том, что она проходит здесь и сейчас, в реальном времени.

Заключение

Арман Алмаспаев

Меня зовут Арман - админ проекта Ставим Бро. Здесь мы выкладываем лучшие подборки букмекеров, фрибетов, стратегии для ставок на спорт и также лучшие бонус для наших читателей.

Оставайтесь с нами и получите удовольствие от ставок без нервов.

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