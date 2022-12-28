Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков на YouTube .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина
Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб
|Сервис
|стоимость за подписчика
|выбор аудитории
|TmSMM
|0.55 ₽
|да
|SmmPrime
|0.49 ₽
|нет
|SmmLaba
|0.45 ₽
|нет
|Prskill
|0.59 ₽
|нет
TmSMM-накрутка подписчиков ютуб
Описание сайта:
TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков
- в Telegram,
- Instagram,
- YouTube,
- Facebook,
- Twitter,
- Вконтакте
- Одноклассники,
- TikTok, Twitch,
- Periscope.
Преимущества сайта:
- Есть бесплатные слоты.
- Можно протестировать эффективность инструмента.
- Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
- Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
- При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
- Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
- Стоимость относительно низкая.
- Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.
Как набрать подписчиков на YouTube
Кажется, что на YouTube всё просто: снимаете видео, на вас начинают подписываться, приходят рекламодатели. Конечно, алгоритмы помогают найти аудиторию, но и самому автору нужно приложить немало усилий для продвижения.
Я веду маленький нишевой канал на YouTube по мобильной игре в качестве хобби и эксперимента. Сейчас у него чуть больше двух тысяч подписчиков, и это неплохой результат: у других стримеров по этой игре часто в два раза меньше.
Делайте качественный контент
Сразу оговорюсь, что понятие качества относительно. Хороший познавательный контент на YouTube может практически не набирать просмотров, а всякий треш становится популярным.
Так, у Ивангая, ролики которого не несут особой смысловой нагрузки, более 17 млн подписчиков. Эдвард Бил с его «чи да» набрал 4 млн, а на стримах скандально известного Mellstroy, покупающего девушек за деньги, сидело по 100 тысяч одновременно.
То есть ниша может быть любой: зрители найдутся, даже если вы будете просто есть на камеру. Главное — делать это весело и задорно 🙂 А если серьёзно, то в любом случае картинка должна быть на высоте: никто не будет всматриваться в пиксельное изображение. Некачественный звук тоже не подойдёт — мало кто будет пытаться разобрать слова, если мешают другие звуки. Поэтому:
- выбирайте для съёмок локации с естественным солнечным светом или купите лампы белого света, чтобы создать нормальное освещение в комнате;
- используйте отдельные микрофоны для записи звука: если снимать просто на телефон, может быть много посторонних шумов;
- постарайтесь снимать там, где не будет фоновых звуков типа лая собаки или плача дерущихся детей;
- фиксируйте камеру во время съёмок, чтобы она не дрожала, а экран на записи потом не «скакал»;
- обязательно просматривайте отснятый материал, удаляйте/переснимайте неудачные моменты (или монтируйте ролик так, чтобы они были незаметны).
Поддерживайте активность аудитории
Именно от активности зрителей будет зависеть, как часто YouTube будет рекомендовать ролики. Схема устроена примерно так:
- Сначала алгоритмы показывают ролик небольшой аудитории.
- Потом отслеживают их реакцию: время просмотра, удержание, лайки, комментарии, клики на значок (превью) и другое.
- Если эти показатели хорошие — показывают видео дальше.
Получить хорошие результаты можно в первую очередь за счёт качественного и интересного контента. А чтобы дополнительно увеличить активность, есть несколько хитростей.
Делайте кликабельные превью
Помещайте на них самые интересные моменты из видео. И старайтесь не использовать мелкие элементы, потому что их просто не смогут рассмотреть со смартфонов. Сравнивайте кликабельность (CTR) превью на разных видео и старайтесь повторять успех — отрисовывать следующие миниатюры в похожем стиле.
Призывайте проявлять активность
Можете делать это как угодно — например, просто попросить в самом видео распространить его или поставить лайк. Так делают многие блогеры. А ещё можно задать в конце видео какой-то вопрос, на который зрители могут ответить в комментариях. Чем злободневнее вопрос, тем больше ответов вы получите.
Отвечайте на комментарии
Если их сотни и тысячи, отвечать на каждый будет сложно. А если только начинаете продвижение на YouTube, постарайтесь плотнее общаться со зрителями. Чем больше комментариев они оставят под видео, тем лучше для алгоритмов. Нет времени на то, чтобы отвечать, — используйте хотя бы отметки «Нравится автору»: люди будут видеть, что вы реагируете на их мнение, и будут чуть активнее.
Проводите розыгрыши
Самый простой способ быстро поднять активность — провести розыгрыш с простыми условиями участия. Предложите зрителям поставить лайк, написать какой-то комментарий или сделать репост за ценный приз. Чем лучше приз, тем больше участников (а, соответственно, и активностей) у вас будет. Розыгрыш поможет не только поднять активность, но и привлечь новых подписчиков.