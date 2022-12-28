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100 ПОДПИСЧИКОВ В ДЕНЬ | Как набрать подписчиков на YouTube

Автор На чтение 5 мин Просмотров 1 Обновлено

Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков на YouTube .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Содержание
  1. Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб
  2. TmSMM-накрутка подписчиков ютуб
  3. Как набрать подписчиков на YouTube
  4. Делайте качественный контент
  5. Поддерживайте активность аудитории
  6. Делайте кликабельные превью
  7. Призывайте проявлять активность
  8. Отвечайте на комментарии
  9. Проводите розыгрыши
  10. Заключение

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчикавыбор аудитории
TmSMM0.55 ₽да
SmmPrime0.49 ₽нет
SmmLaba0.45 ₽нет
Prskill0.59 ₽нет

TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

100 ПОДПИСЧИКОВ В ДЕНЬ | Как набрать подписчиков на YouTube

Перейти на сайт

Описание сайта:

TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков

  • в Telegram,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Вконтакте
  • Одноклассники,
  • TikTok, Twitch,
  • Periscope.

Преимущества сайта:

  • Есть бесплатные слоты.
  • Можно протестировать эффективность инструмента.
  • Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
  • Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
  • При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
  • Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
  • Стоимость относительно низкая.
  • Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

Как набрать подписчиков на YouTube

100 ПОДПИСЧИКОВ В ДЕНЬ | Как набрать подписчиков на YouTube

Кажется, что на YouTube всё просто: снимаете видео, на вас начинают подписываться, приходят рекламодатели. Конечно, алгоритмы помогают найти аудиторию, но и самому автору нужно приложить немало усилий для продвижения.

Я веду маленький нишевой канал на YouTube по мобильной игре в качестве хобби и эксперимента. Сейчас у него чуть больше двух тысяч подписчиков, и это неплохой результат: у других стримеров по этой игре часто в два раза меньше. 

Делайте качественный контент

Сразу оговорюсь, что понятие качества относительно. Хороший познавательный контент на YouTube может практически не набирать просмотров, а всякий треш становится популярным.

Так, у Ивангая, ролики которого не несут особой смысловой нагрузки, более 17 млн подписчиков. Эдвард Бил с его «чи да» набрал 4 млн, а на стримах скандально известного Mellstroy, покупающего девушек за деньги, сидело по 100 тысяч одновременно.

То есть ниша может быть любой: зрители найдутся, даже если вы будете просто есть на камеру. Главное — делать это весело и задорно 🙂 А если серьёзно, то в любом случае картинка должна быть на высоте: никто не будет всматриваться в пиксельное изображение. Некачественный звук тоже не подойдёт — мало кто будет пытаться разобрать слова, если мешают другие звуки. Поэтому:

  • выбирайте для съёмок локации с естественным солнечным светом или купите лампы белого света, чтобы создать нормальное освещение в комнате;
  • используйте отдельные микрофоны для записи звука: если снимать просто на телефон, может быть много посторонних шумов;
  • постарайтесь снимать там, где не будет фоновых звуков типа лая собаки или плача дерущихся детей;
  • фиксируйте камеру во время съёмок, чтобы она не дрожала, а экран на записи потом не «скакал»;
  • обязательно просматривайте отснятый материал, удаляйте/переснимайте неудачные моменты (или монтируйте ролик так, чтобы они были незаметны).

Поддерживайте активность аудитории

Именно от активности зрителей будет зависеть, как часто YouTube будет рекомендовать ролики. Схема устроена примерно так:

  • Сначала алгоритмы показывают ролик небольшой аудитории.
  • Потом отслеживают их реакцию: время просмотра, удержание, лайки, комментарии, клики на значок (превью) и другое.
  • Если эти показатели хорошие — показывают видео дальше.

Получить хорошие результаты можно в первую очередь за счёт качественного и интересного контента. А чтобы дополнительно увеличить активность, есть несколько хитростей.

Делайте кликабельные превью

Помещайте на них самые интересные моменты из видео. И старайтесь не использовать мелкие элементы, потому что их просто не смогут рассмотреть со смартфонов. Сравнивайте кликабельность (CTR) превью на разных видео и старайтесь повторять успех — отрисовывать следующие миниатюры в похожем стиле.

Призывайте проявлять активность

Можете делать это как угодно — например, просто попросить в самом видео распространить его или поставить лайк. Так делают многие блогеры. А ещё можно задать в конце видео какой-то вопрос, на который зрители могут ответить в комментариях. Чем злободневнее вопрос, тем больше ответов вы получите.

Отвечайте на комментарии

Если их сотни и тысячи, отвечать на каждый будет сложно. А если только начинаете продвижение на YouTube, постарайтесь плотнее общаться со зрителями. Чем больше комментариев они оставят под видео, тем лучше для алгоритмов. Нет времени на то, чтобы отвечать, — используйте хотя бы отметки «Нравится автору»: люди будут видеть, что вы реагируете на их мнение, и будут чуть активнее.

Проводите розыгрыши

Самый простой способ быстро поднять активность — провести розыгрыш с простыми условиями участия. Предложите зрителям поставить лайк, написать какой-то комментарий или сделать репост за ценный приз. Чем лучше приз, тем больше участников (а, соответственно, и активностей) у вас будет. Розыгрыш поможет не только поднять активность, но и привлечь новых подписчиков.

Заключение

Арман Алмаспаев

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