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Как набрать подписчиков на YouTube

Кажется, что на YouTube всё просто: снимаете видео, на вас начинают подписываться, приходят рекламодатели. Конечно, алгоритмы помогают найти аудиторию, но и самому автору нужно приложить немало усилий для продвижения.

Я веду маленький нишевой канал на YouTube по мобильной игре в качестве хобби и эксперимента. Сейчас у него чуть больше двух тысяч подписчиков, и это неплохой результат: у других стримеров по этой игре часто в два раза меньше.

Делайте качественный контент

Сразу оговорюсь, что понятие качества относительно. Хороший познавательный контент на YouTube может практически не набирать просмотров, а всякий треш становится популярным.

Так, у Ивангая, ролики которого не несут особой смысловой нагрузки, более 17 млн подписчиков. Эдвард Бил с его «чи да» набрал 4 млн, а на стримах скандально известного Mellstroy, покупающего девушек за деньги, сидело по 100 тысяч одновременно.

То есть ниша может быть любой: зрители найдутся, даже если вы будете просто есть на камеру. Главное — делать это весело и задорно 🙂 А если серьёзно, то в любом случае картинка должна быть на высоте: никто не будет всматриваться в пиксельное изображение. Некачественный звук тоже не подойдёт — мало кто будет пытаться разобрать слова, если мешают другие звуки. Поэтому:

выбирайте для съёмок локации с естественным солнечным светом или купите лампы белого света, чтобы создать нормальное освещение в комнате;

используйте отдельные микрофоны для записи звука: если снимать просто на телефон, может быть много посторонних шумов;

постарайтесь снимать там, где не будет фоновых звуков типа лая собаки или плача дерущихся детей;

фиксируйте камеру во время съёмок, чтобы она не дрожала, а экран на записи потом не «скакал»;

обязательно просматривайте отснятый материал, удаляйте/переснимайте неудачные моменты (или монтируйте ролик так, чтобы они были незаметны).

Поддерживайте активность аудитории

Именно от активности зрителей будет зависеть, как часто YouTube будет рекомендовать ролики. Схема устроена примерно так:

Сначала алгоритмы показывают ролик небольшой аудитории.

Потом отслеживают их реакцию: время просмотра, удержание, лайки, комментарии, клики на значок (превью) и другое.

Если эти показатели хорошие — показывают видео дальше.

Получить хорошие результаты можно в первую очередь за счёт качественного и интересного контента. А чтобы дополнительно увеличить активность, есть несколько хитростей.

Делайте кликабельные превью

Помещайте на них самые интересные моменты из видео. И старайтесь не использовать мелкие элементы, потому что их просто не смогут рассмотреть со смартфонов. Сравнивайте кликабельность (CTR) превью на разных видео и старайтесь повторять успех — отрисовывать следующие миниатюры в похожем стиле.

Призывайте проявлять активность

Можете делать это как угодно — например, просто попросить в самом видео распространить его или поставить лайк. Так делают многие блогеры. А ещё можно задать в конце видео какой-то вопрос, на который зрители могут ответить в комментариях. Чем злободневнее вопрос, тем больше ответов вы получите.

Отвечайте на комментарии

Если их сотни и тысячи, отвечать на каждый будет сложно. А если только начинаете продвижение на YouTube, постарайтесь плотнее общаться со зрителями. Чем больше комментариев они оставят под видео, тем лучше для алгоритмов. Нет времени на то, чтобы отвечать, — используйте хотя бы отметки «Нравится автору»: люди будут видеть, что вы реагируете на их мнение, и будут чуть активнее.

Проводите розыгрыши

Самый простой способ быстро поднять активность — провести розыгрыш с простыми условиями участия. Предложите зрителям поставить лайк, написать какой-то комментарий или сделать репост за ценный приз. Чем лучше приз, тем больше участников (а, соответственно, и активностей) у вас будет. Розыгрыш поможет не только поднять активность, но и привлечь новых подписчиков.

Заключение