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2 самых простых способа скачать фильмы на iPhone
Загружайте ролики с YouTube, из «ВКонтакте», Instagram*, Facebook* и других популярных видеохостингов без компьютера.
С помощью приложения Documents
Если у вас старая версия ОС, в которой Safari не умеет скачивать видео, вы можете воспользоваться бесплатной iOS-программой Documents. Это менеджер файлов со встроенным браузером, который способен загружать видеофайлы из интернета по прямой ссылке.
1. Скопируйте ссылку на ролик, который хотите скачать. Для примера сохраним URL видео c YouTube.
2. Запустите Documents и откройте встроенный в программу браузер.
3. Перейдите на сайт любого загрузчика, который умеет скачивать видео с нужной площадки. Подходящий сервис можете выбрать из подборки Лайфхакера. В качестве примера воспользуемся загрузчиком YBmate.com, который способен скачивать видео с YouTube.
4. Вставьте скопированный ранее URL в поле на сайте загрузчика и нажмите «Ввод».
5. Когда отобразятся ссылки на разные форматы скачивания видео, выберите подходящий и нажмите на кнопку рядом с ним. Если сервис после этого предложит новую кнопку загрузки, воспользуйтесь ею.
6. В появившемся окне введите любое название ролика и нажмите «Готово».
7. Вернитесь в основное меню Documents и откройте папку «Загрузки».
8. После завершения скачивания нажмите на три точки в углу только что сохранённого файла.
9. Когда появится контекстное меню, тапните «Переместить».
10. В появившемся окне выберите «Фото» и нажмите «Переместить».
После этого скачанный видеофайл появится в стандартном приложении «Фото».
С помощью браузера Safari
Если ваш гаджет работает на iOS 13 или более свежей версии ОС, вы можете загружать ролики через Safari. Для этого понадобится специальный сайт-загрузчик.
1. Скопируйте ссылку на ролик, который хотите скачать
2. Запустите Safari и откройте в нём сайт любого загрузчика, который умеет скачивать ролики с нужной вам площадки. Сервис можно выбрать из этого списка. Например, чтобы сохранить видео с YouTube, подойдёт YBmate.com.
3. Вставьте скопированную ранее ссылку в текстовое поле на сайте загрузчика и нажмите «Ввод»
4. Когда отобразятся ссылки на разные форматы скачивания видео, выберите подходящий и нажмите на кнопку рядом с ним. Если сервис после этого предложит новую кнопку загрузки, воспользуйтесь ею.
5. В появившемся окошке выберите «Загрузить».
Как скачать фильмы на iPhone через Торрент
С этим способом рекомендуем быть максимально осторожными: в ряде стран Торренты запрещено законодательством, вследствие чего можно нарваться на крупный административный штраф.
Вторая проблема заключается в том, что большинство трекеров загажены вирусными файлами и рекламой. Поэтому мы будем разбираться с Торрентами на примере самого известного — Rutracker.org.
Ссылку не оставляем, так как адрес Рутрекера постоянно меняется. Вы легко найдете его по запросу «Ру трекер орг» в Google. Это проверенный торрент-трекер с огромной базой фильмов, сериалов, документалок и мультиков, которые можно скачать на свой iPhone.
Как все это работает: на торрент-сайтах все файлы лежат в формате torrent. чтобы скачать и запустить torrent-файл на телефоне, нам понадобится торрент-клиент. Это программа, которая запускает скачивание торрент-файлов.
В свою очередь, торрент-файлы после скачивания превращаются в полноценные фильмы, кино или сериалы. Выходит, нам нужна программа, которая запустит скачивание torrent-файла прямо на телефоне.
И здесь возникает проблемка: в AppStore таких приложений попросту нет, ведь Apple борется с пиратским контентом. Поэтому программу нужно скачивать из сторонних ресурсов. Один из таких — Emu4iOS. Открываем сайт на iPhone и ищем нужный нам софт — iTorrent.
Как скачать фильм на iPhone из YouTube
Многие русские фильмы, а особенно мелодрамы или шоу с телевизионных каналов лежат в открытом доступе на YouTube. Чтобы скачать их на iPhone, нам понадобится все тот же сервис Documents. Допустим, мы хотим посмотреть фильм «Золотые Цепи». Он есть на Ютубе, а значит, мы без проблем закинем его себе на айфон. Инструкция по шагам:
- Заходим на YouTube любым способом, копируем ссылку на видео. Проще всего сделать это через кнопку «Поделиться» под видео, а затем — «Скопировать ссылку»
- Заходим на любой популярный загрузчик через Documents: SaveFrom.net, GetVideo, Loader.to, 220YouTube и т.д.
- Вставляем ссылку на наше видео из YouTube, немного ждем. Ниже подгрузится превью видео и появится кнопка скачивания
- Скачиваем видео! После загрузки оно станет доступным через папку, в которую вы сохраняете все файлы. По умолчанию — «Загрузки»
Заключение
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