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2 самых простых способа скачать фильмы на iPhone

Загружайте ролики с YouTube, из «ВКонтакте», Instagram*, Facebook* и других популярных видеохостингов без компьютера.

С помощью приложения Documents

Если у вас старая версия ОС, в которой Safari не умеет скачивать видео, вы можете воспользоваться бесплатной iOS-программой Documents. Это менеджер файлов со встроенным браузером, который способен загружать видеофайлы из интернета по прямой ссылке.

1. Скопируйте ссылку на ролик, который хотите скачать. Для примера сохраним URL видео c YouTube. 2. Запустите Documents и откройте встроенный в программу браузер. 3. Перейдите на сайт любого загрузчика, который умеет скачивать видео с нужной площадки. Подходящий сервис можете выбрать из подборки Лайфхакера. В качестве примера воспользуемся загрузчиком YBmate.com, который способен скачивать видео с YouTube. 4. Вставьте скопированный ранее URL в поле на сайте загрузчика и нажмите «Ввод». 5. Когда отобразятся ссылки на разные форматы скачивания видео, выберите подходящий и нажмите на кнопку рядом с ним. Если сервис после этого предложит новую кнопку загрузки, воспользуйтесь ею. 6. В появившемся окне введите любое название ролика и нажмите «Готово». 7. Вернитесь в основное меню Documents и откройте папку «Загрузки». 8. После завершения скачивания нажмите на три точки в углу только что сохранённого файла. 9. Когда появится контекстное меню, тапните «Переместить». 10. В появившемся окне выберите «Фото» и нажмите «Переместить». После этого скачанный видеофайл появится в стандартном приложении «Фото».

С помощью браузера Safari

Если ваш гаджет работает на iOS 13 или более свежей версии ОС, вы можете загружать ролики через Safari. Для этого понадобится специальный сайт-загрузчик.

1. Скопируйте ссылку на ролик, который хотите скачать 2. Запустите Safari и откройте в нём сайт любого загрузчика, который умеет скачивать ролики с нужной вам площадки. Сервис можно выбрать из этого списка. Например, чтобы сохранить видео с YouTube, подойдёт YBmate.com. 3. Вставьте скопированную ранее ссылку в текстовое поле на сайте загрузчика и нажмите «Ввод» 4. Когда отобразятся ссылки на разные форматы скачивания видео, выберите подходящий и нажмите на кнопку рядом с ним. Если сервис после этого предложит новую кнопку загрузки, воспользуйтесь ею. 5. В появившемся окошке выберите «Загрузить».

Как скачать фильмы на iPhone через Торрент

С этим способом рекомендуем быть максимально осторожными: в ряде стран Торренты запрещено законодательством, вследствие чего можно нарваться на крупный административный штраф.

Вторая проблема заключается в том, что большинство трекеров загажены вирусными файлами и рекламой. Поэтому мы будем разбираться с Торрентами на примере самого известного — Rutracker.org.

Ссылку не оставляем, так как адрес Рутрекера постоянно меняется. Вы легко найдете его по запросу «Ру трекер орг» в Google. Это проверенный торрент-трекер с огромной базой фильмов, сериалов, документалок и мультиков, которые можно скачать на свой iPhone.

Как все это работает: на торрент-сайтах все файлы лежат в формате torrent. чтобы скачать и запустить torrent-файл на телефоне, нам понадобится торрент-клиент. Это программа, которая запускает скачивание торрент-файлов.

В свою очередь, торрент-файлы после скачивания превращаются в полноценные фильмы, кино или сериалы. Выходит, нам нужна программа, которая запустит скачивание torrent-файла прямо на телефоне.

И здесь возникает проблемка: в AppStore таких приложений попросту нет, ведь Apple борется с пиратским контентом. Поэтому программу нужно скачивать из сторонних ресурсов. Один из таких — Emu4iOS. Открываем сайт на iPhone и ищем нужный нам софт — iTorrent.

Как скачать фильм на iPhone из YouTube

Многие русские фильмы, а особенно мелодрамы или шоу с телевизионных каналов лежат в открытом доступе на YouTube. Чтобы скачать их на iPhone, нам понадобится все тот же сервис Documents. Допустим, мы хотим посмотреть фильм «Золотые Цепи». Он есть на Ютубе, а значит, мы без проблем закинем его себе на айфон. Инструкция по шагам:

Заходим на YouTube любым способом, копируем ссылку на видео . Проще всего сделать это через кнопку «Поделиться» под видео, а затем — «Скопировать ссылку»

. Проще всего сделать это через кнопку «Поделиться» под видео, а затем — «Скопировать ссылку» Заходим на любой популярный загрузчик через Documents: SaveFrom.net, GetVideo, Loader.to, 220YouTube и т.д.

через Documents: SaveFrom.net, GetVideo, Loader.to, 220YouTube и т.д. Вставляем ссылку на наше видео из YouTube, немного ждем . Ниже подгрузится превью видео и появится кнопка скачивания

. Ниже подгрузится превью видео и появится кнопка скачивания Скачиваем видео! После загрузки оно станет доступным через папку, в которую вы сохраняете все файлы. По умолчанию — «Загрузки»

Заключение

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