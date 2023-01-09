MyCSGO скины КС ГО

Сайт стал доступен пользователям в 2017 году. На MYCSGO вы можете открывать стандартные и уникальные кейсы со скинами для Counter-Strike: Global Offensive.

Также Вы вольны сортировать их по категориям и цене, а поисковик поможет вам обнаружить кейс с интересующим вас скином благодаря соответствующей опции поиска.

Также платформа предлагает услуги обновления и обмена скинами через разделы «Апгрейд» и «Контракт» соответственно.

В «Сражении» вы можете бросить вызов другому пользователю и получить удвоенный приз.