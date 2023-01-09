Привет. 👋 В этой статье я бы хотел рассказать про бесплатные скины кс го в 2023 году.Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина.
- 1. MyCSGO-Бесплатные скины КС ГО
- 2. Tastygo-кейсы кс го
- 3. CSCase- халявные кейсы кс го
- 4.Easydrop
- 5.CSGO2Real
- 6.LootRun
- 7. Forcedrop
- 8.Fireskins
- Получение бесплатных скинов CSGO из дропов
- Получение бесплатных скинов в КС ГО с помощью CS-GM
- Участвуйте в бесплатных розыгрышах, чтобы выиграть скины кс го
- Заключение
1. MyCSGO-Бесплатные скины КС ГО
Сайт стал доступен пользователям в 2017 году. На MYCSGO вы можете открывать стандартные и уникальные кейсы со скинами для Counter-Strike: Global Offensive.
Также Вы вольны сортировать их по категориям и цене, а поисковик поможет вам обнаружить кейс с интересующим вас скином благодаря соответствующей опции поиска.
Также платформа предлагает услуги обновления и обмена скинами через разделы «Апгрейд» и «Контракт» соответственно.
В «Сражении» вы можете бросить вызов другому пользователю и получить удвоенный приз.
Бонусы сайта :
MyCSGO своим пользователям дарит бонус на пополнения в размере аж в 40%!
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2. Tastygo-кейсы кс го
Tastygo — новый сайт по кейсам CS:GO от команды Tastydrop.
На площадке пользователей встречает приятное оформление, подвижные элементы и плавающие иконки, необычные для данного сегмента.
Как и на других подобных сайтах, на Tastygo игроки в CS:GO приобретают стандартные кейсы, ящики из ограниченной серии, редкие предметы и наборы оружий.
Платформа предоставляет широкий выбор кейсов в различных тематиках, а также возможность заключать контракты и апгрейдить вещи.
Бонусы сайта :
Для активации бонуса в размере 5% необходимо перейти на сайт Tastygo, войти через аккаунт Steam/ВКонтакте/Google.
Бонус будет активирован автоматически, для проверки нажмите на кнопку «Пополнить баланс».
3. CSCase- халявные кейсы кс го
Проект начал свою работу в 2017 году.
Каждый новый посетитель CSCASE гарантировано получает бесплатный кейс Counter-Strike: Global Offensive (наличие депозита необязательно), после чего он может выбрать один из множества платных вариантов.
Последние и лучшие выигрыши пользователей демонстрируются в верхней части сайта. С помощью «Колеса Бонусов» вы сможете получить выгодные подарки вроде дополнительных прокруток, денег на счёт и двух разновидностей бонусов для пополнения баланса на сайте (процентный и на умножение).
Бонусы сайта :
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4.Easydrop
Easy Drop — крупный сайт по продаже кейсов CS:GO по выгодным ценам.
Сайт приятно оформлен, есть подвижные активные элементы и интерактивные иконки.
Функционал сайта поистине огромен. Игроки и пользователи могут приобрести как бесплатные кейсы, так и платные.
Стоимость этих кейсов варьируется от 20 рублей до 5000 тысяч рублей и выше, так что каждый покупатель сможет найти подходящий именно ему товар.
На Easy Drop имеется множество категорий кейсов CS:GO.
Так, например, игроки могут купить редкие кейсы с нечасто выпадающим дропом, стандартные контейнеры, имеющиеся в наличии на многих подобных сайтах.
Бонусы сайта:
На сайте Easydrop активация промокода не автоматически, для начала необходимо перейти на сайт Easydrop с помощью зеленой кнопки «Активировать» и войдите через Steam аккаунт.
5.CSGO2Real
Проект был запущен в 2019 году.
Подобно другим сайтам по открытию кейсов Counter-Strike: Global Offensive, Csgo2Real предлагает богатый выбор для своих пользователей.
Поисковая система с сортировкой по стоимости и дополнительным параметрам помогут вам выбрать необходимый вариант.
Вы можете не только открывать бесплатный ежедневный кейс, но и участвовать в постоянных розыгрышах для получения уникальных предметов.
Помимо стандартного открытия кейсов, в сервисе также есть привычные для данного сегмента разделы «Апгрейды» и «Контракты», где вы можете улучшить имеющийся скин и обменять лишние предметы из Global Offensive.
Бонусы сайта:
CSGO2Real каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 5%.
Готов выбивать нож из кейса?
6.LootRun
Этот сервис был основан создателями CSGORUN в 2016 году.
Невзирая на свою близость к упомянутой платформе азартных игр по Counter-Strike: Global Offensive, LOOTRUN занимает отдельную нишу и существует в качестве самостоятельного проекта.
Основным фокусом сайта является открытие кейсов для популярного шутера от первого лица, но данная платформа может предложить своим посетителям гораздо больше возможностей.
Разделы «Upgrate» и «Exchange» помогут вам улучшить и обновить ваши скины соответственно.
Бонусы сайта:
Lootrun каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 5%.
7. Forcedrop
Force Drop — крупный сайт, специализирующийся на выдаче пользователям вещей из кейсов CS:GO.
Как и на многих других сервисах, на Force Drop представлены стандартные кейсы, отдельно продающиеся оружия, авторские сборки самих разработчиков, ящики ютуберов и т.п.
Кроме того, на платформе игроки могут приобрести кейсы из ограниченных серий и коллекционные предметы, сделанные в честь различных карт из CS:GO.
Сайт примечателен броским, ярким и цепляющим дизайном, понятным и удобным в использовании интерфейсом и быстротой обслуживания.
Бонусы сайта:
Для активации бонусов нужно нажать на кнопку «Активировать бонус» и ввести промокод «CSGOCODE1»
Forcedrop предлагает различные бонусы, начиная от небольшой денюжки за подписки в социальных сетях, заканчивая бонусом к депозиту в размере 20%.
Выбирайте бонус на свой вкус и используйте!
8.Fireskins
Был запущен в 2021 году.
Платформа FireSkin является одним из многих сайтов для открытия разнообразных кейсов из Counter-Strike: Global Offensive.
Широкий ассортимент, фильтрация по ценам и поисковая строка помогут вам найти интересные предложения
Сайт демонстрирует последние и лучшие дропы пользователей в верхней части своих страниц, позволяя Вам удостовериться в правдивости выигрышей других людей.
Бонусы сайта:
FireSkins каждому новому пользователю дарит небольшой бонус в размере 10%.
Получение бесплатных скинов CSGO из дропов
Просто играя в Counter-Strike Global Offensive, вы получаете возможность получать дропы после каждого матча. Эта тактика может быть довольно очевидной, но она по-прежнему является одним из основных способов получения бесплатных скинов в CS:GO.
Хотя не стоит ожидать, что при использовании этого метода будут выпадать очень крутые скины, такие как AWP Dragon Lore. Также не стоит ожидать, что вы легко наткнетесь на многие бесплатные скины для ножей CSGO, которые встречаются очень редко, например, для M9 Bayonet.
Получение бесплатных скинов в КС ГО с помощью CS-GM
Если вы задаетесь вопросом, как получить бесплатные скины для КС ГО, которые не будут слишком шаблонными или скучными, воспользуйтесь сторонними сайтами. Например, GGDROP или MagicDrop — идеальное место для этого.
Итак, как можно заработать бесплатные скины CSGO с помощью CS-GM?
Все просто!
CS-GM, легальный сайт с списком бесплатных скинов CSGO, позволяет вам выполнять простые задания в обмен на некоторые очень интересные скины, бесплатные монеты, подарочные карты Steam и другие бесплатные бонусы.
Участвуйте в бесплатных розыгрышах, чтобы выиграть скины кс го
Онлайн-раздачи скинов для CS:GO — один из лучших способов бесплатно получить в свои руки чуть более дорогой скин.
В отличие от дропов Counter-Strike Global Offensive или сторонних сайтов, раздачи часто проводятся популярными стримерами Twitch или YouTubers, у которых есть дорогие скины в собственном инвентаре, чтобы раздать их своим преданным фанатам.
Помимо Twitch и YouTube, популярные игроки и платформы КС ГО часто устраивают раздачи бесплатных скинов CS:GO в социальных сетях, таких как Twitter, Instagram и Facebook, ВК, Телеграм. В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это следить за их аккаунтом и поделиться постом.
Таким образом, это ваш лучший шанс получить редкие скины в КСГО, не тратя денег в Интернете.