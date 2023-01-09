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Об игре СТАНДОФФ 2

Легендарный «Standoff» возвращается в виде динамичного экшн-шутера от первого лица!

Вас ждут новые карты, новые виды вооружения, новые режимы, в которых команды террористов и отряды сил спецназначения сойдутся в битве не на жизнь, а насмерть.

Вас ждут невероятные возможности:

— 5 карт

— 3 режима

— Лобби

— Друзья

— Сообщения

— Настройка управления под себя

— Текстовый чат

— Масса удовольствия!

В планах:

— Несколько режимов игры («Бой насмерть», «Закладка бомбы», «Гонка вооружений», «Захват флага», «Ограбление»)

— Рейтинговые игры («Закладка бомбы»)

— Новые модели ножей, гранаты, новые виды оружия

— Еще больше карт

— Скины и возможность обмениваться ими между игроками

— Голосовой чат

Преимущества СТАНДОФФ 2

Давайте начнем с хорошего и рассмотрим положительные качества Standoff 2. Ниже приведены некоторые их них:

Превосходно сбалансированный геймплей. В игре нет оружия, снаряжения или даже карты, которые предоставили бы определенным игрокам привилегии над своими соперниками.

Отсутствие pay-to-win. Это условие можно отнести к предыдущему пункту, но хочется выделить его отдельно. В Standoff 2 нельзя заплатить, чтобы стать лучше других. Никаких уровней, никакого закрытого платного оружия. Все бесплатно, все поровну для всех.

Отличная графика. Standoff 2 выглядит превосходно независимо от того, играете ли вы на телефоне или на компьютере. Но самое главное качество игровой графики — это ее функциональность. Здесь нет раздражающих бликов и засветок, модели персонажей яркие и заметные, все текстуры четкие и понятные. Вы всегда заметите противника и не перепутаете его с бочкой или другим предметом. При этом игра не тормозит даже на бюджетных моделях телефонов.

Высокий темп игрового процесса. Сессия проходит очень напряженно, бои заканчиваются спустя 5-10 минут после начала, и каждое действие может стать решающим. Это позволяет играть в Standoff 2 снова и снова, постоянно развивая свои навыки и не теряя интереса.

Доступные скины. В отличие от оригинальной CS:GO, расцветки оружия в Standoff 2 доступны абсолютно каждому, даже если вам не везет с лутбоксами. Дело в том, что обычные скины можно превратить в редкие, собрав 10 одинаковых экземпляров. Конечно, скины не влияют на геймплей, но являются приятным дополнением, улучшающим общее восприятие игры.

Разнообразие оружия. Все пушки в игре, будь то Desert Eagle, AKM, M4 или P90, стреляют по-своему. Вам придется менять свой стиль игры под каждое оружие, и это условие позволяет ощущать каждый матч по-новому.

Широкие возможности настройки каждого игрового элемента. Тонны настроек позволят “подогнать” игру под себя. Разработчики предлагают кастомизируемый интерфейс, возможность изменить чувствительность прицела, разные типы передвижения и прицеливания.

Какие же минусы есть у СТАНДОФФ 2 ?

Мало игровых карт (локаций). На данный момент в игре всего 6 карт. Безусловно, они идеально сбалансированы и являются продуктами долгой работы разработчиков, но хотелось бы иметь больше локаций для игры. Надеемся, что в скором времени создатели проекта начнут добавлять новые карты.

Античит нуждается в доработке. Конечно, разработчики постоянно следят за игрой и стараются исключить читеров, но реальность жестока: в Standoff 2 все еще можно столкнуться с игроком, способным видеть сквозь стены и выживать после выстрела в голову из АКМ.

Отключен голосовой чат. Возможность переговоров через микрофон была исключена из игры (по состоянию на 22 января 2019 года). Может быть, это временная мера, введенная ради доработки чата. Тем не менее это не такая большая проблема для игроков, играющих на BlueStacks. Вы всегда можете выйти на связь с друзьями с помощью сторонних программ.

Заключение