Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков телеграм .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков телеграм

Сервис стоимость за подписчика выбор аудитории TmSMM 0.55 ₽ да SmmPrime 0.49 ₽ нет SmmLaba 0.45 ₽ нет Prskill 0.59 ₽ нет

1.TmSMM-накрутка подписчиков телеграм

Перейти на сайт Описание сайта: TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков в Telegram,

Instagram,

YouTube,

Facebook,

Twitter,

Вконтакте

Одноклассники,

TikTok, Twitch,

Periscope. Преимущества сайта: Есть бесплатные слоты.

Можно протестировать эффективность инструмента.

Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.

Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.

При пополнении счета вам будет также начислен бонус.

Доступно много социальных сетей и один мессенджер.

Стоимость относительно низкая.

Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

2. Smmprime-накрутка подписчиков

Smmprime Перейти на сайт Описание сайта : Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.

Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.

Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.

Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.

Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.

Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса. Преимущества сервиса: Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.

Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.

Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.

Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.

Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.

3.SmmLaba- накрутка подписчиков

SmmLaba- накрутка подписчиков Перейти на сайт Описание сервиса: Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу. С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров Преимущества сервиса SMMLaba: На рынке услуг с 2013 года.

Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.

Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.

Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.

Собственная база пользователей + сервисы партнеры.

Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.

Круглосуточная техподдержка клиентов.

Система бонусов при пополнении аккаунта.

Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.

Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.

4. Prskill-сервис накрутки

Prskill-сервис накрутки Перейти на сайт Описание сайта: Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте: Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща. За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны. Преимущества сервиса: Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.

Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется. Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.

Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто. Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.

Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело. Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.

Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы. Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.

Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь. Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.

Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки. Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.

Бесплатные сервисы накрутки подписчиков телеграм

Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.

Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в Ютуб, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются на канал и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других ютуберов и собрать баллы на накрутку для своего канала.

По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.

5. Vk-target

Vk-target Перейти на сайт Описание сайта: Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет. Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем. Преимущества сервиса: Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.

Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой. Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.

Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно. Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.

Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие. Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.

Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков. Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.

6.Krutube-бесплатная накрутка подписчиков

Krutube-бесплатная накрутка подписчиков Перейти на сайт Описание сайта: Программа KruTube в автоматическом режиме:

увеличивает количество просмотров для видео на YouTube;

ставит лайки и дизлайки;

добавляет подписчиков;

добавляет комментарии с вашим текстом на любом языке мира;

ставит лайки на комментарии. Работа происходит по принципу взаимного обмена действиями с другими пользователями программы. После добавления ссылок на ваши видео они попадают в единый общий список и сразу становятся доступными для автоматического просмотра остальными участниками системы. В то же время ваш экземпляр программы начинает по очереди показывать видеоролики других пользователей. За каждый выполненный программой просмотр ваш баланс пополняется на +2 балла Преимущества сервиса: Все просмотры, лайки, подписки и комментарии добавляются живыми людьми.

100% удержание аудитории для видео любой длительности.

Работает бесплатно.

Использует принцип «скачал-запустил-результат». Никаких регистраций и анкет.

Программа имеет простой, понятный и удобный пользовательский интерфейс.

Подходит для работы с трансляциями (стримами).

Все переходы к видео имитируются со страниц соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Стабильно работает и поддерживается ежедневно с 2015 года. Сегодня тоже.

Программа не требует установки.

7. Ytuber-сервис где можно накрутить подписчиков телеграм

Ytuber Перейти на сайт Описание сайта: Ytuber — лучший сервис для бесплатного продвижения вашего канала на Youtube. Абсолютно безопасный и анонимный способ накрутки подписчиков, лайков, просмотров и комментариев YouTube.

Сервис работает по принципу взаимообмена между реальными пользователями, предоставляя широкий спектр задач для гибкого продвижения вашего канала на ютуб. Наш сервис поможет вам стать популярнее и вывести ваши ролики в тренды. Преимущества сервиса: Увеличение просмотров поможет вашим роликам стать популярнее и получить дополнительный трафик из поиска YouTube.

Накрутка комментариев повышает активность ролика, привлекает внимание пользователей.

Увеличение ответов к комментариям помогает продвигать ваши ролики в тренды ютуба.

Увеличение лайков совершенно бесплатно повышает популярность ваших роликов и выводит в топ по просмотрам.

Накрутка ютуб-подписчиков поможет привлечь реальных пользователей и повысить популярность канала.

Накрутка лайков к комментариям – уникальная возможность поднять ваш коммент в лидеры.

Зачем нужна накрутка Телеграм-канала?

Деньги. Каждому хочется иметь хорошие доходы и продавать рекламу, как можно чаще и дороже. В первую очередь важен охват, число подписчиков нужно больше для пропорций.

Количество подписчиков — критерий для неопытного рекламодателя, он думает, что большая аудитория — это круто, да и выгодно. Более опытный смотрит на охват и прикидывает, сколько людей просмотрят его рекламу.

Накрутка Телеграм-канала: плюсы и минусы

Из плюсов: дешевый траффик (цена за подписчика минимальная), возможность накрутить охват, а значит и продавать рекламу дороже (пока вас не раскусят).

Из минусов: абсолютно не вовлечённая аудитория, высокое число отписок (офферы не будут сидеть долго в ваших каналах), риск потерять репутацию. (Сейчас создаются каналы, целиком построенные на отчетах рекламы и отзывах о других каналах.) Накрученные каналы не допускаются в биржи.

Как Снизить Риск Блокировки?

Как действовать, чтобы аккаунт не заблокировали из-за накрутки? Чтобы снизить риски, следуйте следующим рекомендациям.

Будьте осторожны с новыми профилями. Если вы только создали канал, то перед запуском накрутки должно пройти хотя бы 2–3 дня. За это время загрузите хотя бы 5–10 постов и добавьте первых подписчиков из числа друзей и знакомых. Настройте естественную скорость. Многие сервисы ограничивают скорость роста канала. Но все же не стоит близко подбираться к их лимитам. Лучше крутить по 50–100 человек в день, чем сразу 1000 и лишиться канала. Не используйте несколько сервисов одновременно. Наплыв офферов из разных источников слишком заметен для алгоритма. Если хотите попробовать другой сервис, то дождитесь окончания работ с текущим. Покупайте высокое качество исполнителей. Многие сервисы до сих пор работают с ботами, которые мгновенно вычисляются алгоритмами. Выбирайте сервисы, которые работают с мотивированным трафиком. Если накручиваете подписчиков, то не забывайте про просмотры. Когда на канале 10 тыс. подписчиков и 300 просмотров, накрутка видна сразу. Из-за этой разницы привлекательность канала для целевой аудитории и рекламодателей резко падает. Поэтому если вы решили накручивать фолловеров, то подтягивайте и просмотры. Главное – не переусердствовать, оптимальное количество аудитории равняется половине числа подписчиков.

Следуйте этим рекомендациям, тогда блокировка обойдет ваш аккаунт стороной.

Как Привлечь Подписчиков Белыми Методами?

Если вы не хотите увеличивать количество фолловеров искусственно, но это для вас важно, то продвигать канал в «Телеграме» можно с помощью белых методов. К ним относят описанные далее.

Создание качественного контента. Интересная и уникальная информация – это основа продвижения. Не стоит заводить канал, если у вас нет идей для его наполнения. Покупка рекламы. Пока это самый действенный метод заявить о себе в Telegram. Реклама в мессенджере дорогая, но эффективная. Важно выбрать канал со схожей тематикой и проверить его на наличие ботов. Не забудьте посмотреть показатели вовлеченности и статистику. Взаимопиар. Найдите профиль со схожей тематикой и аналогичными показателями активности, а затем договоритесь о взаимной рекламе. Упоминание в подборке каналов. Суть метода заключается в том, что авторы объединяются и публикуют пост с подборкой аккаунтов по теме. Оптимальные места в списке – первое и последнее, так как середину читатели часто пролистывают. Рекламу на личных страницах. Набрать первых подписчиков будет легче, если вы анонсируете свой канал в других соцсетях.

Для быстрого продвижения необходимо использовать все перечисленные белые методы. Некоторые авторы используют рассылку, но это не работает и может привести к блокировке, если пользователи пожалуются на спам.

Заключение