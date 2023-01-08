Привет. 👋 В этой статье расскажу как накрутить зрителей на твич.Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина
- Платные сервисы по накрутке твич
- 1.TmSMM-накрутка твич
- 2. Smmprime- накрутка подписчиков твич
- 3.SmmLaba- накрутка подписчиков
- 4. Prskill-сервис накрутки
- Бесплатные сервисы по накрутке подписчиков твич
- 5. Vk-target
- 6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно
- 7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке
- 8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети
- Накрутка Твич — что это и зачем нужна
- Что можно накручивать в Твиче и какие есть нюансы
- Как правильно использовать накрутку
- Заключение
Платные сервисы по накрутке твич
|Сервис
|стоимость за подписчика
|выбор аудитории
|TmSMM
|0.55 ₽
|да
|SmmPrime
|0.49 ₽
|нет
|SmmLaba
|0.45 ₽
|нет
|Prskill
|0.59 ₽
|нет
1.TmSMM-накрутка твич
Описание сайта:
TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков
- в Telegram,
- Instagram,
- YouTube,
- Facebook,
- Twitter,
- Вконтакте
- Одноклассники,
- TikTok, Twitch,
- Periscope.
Преимущества сайта:
- Есть бесплатные слоты.
- Можно протестировать эффективность инструмента.
- Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
- Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
- При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
- Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
- Стоимость относительно низкая.
- Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.
2. Smmprime- накрутка подписчиков твич
Описание сайта :
- Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.
- Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.
- Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.
- Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.
- Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.
- Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса.
Преимущества сервиса:
- Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.
- Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.
- Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.
- Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.
- Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.
3.SmmLaba- накрутка подписчиков
Описание сервиса:
Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу.
С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров
Преимущества сервиса SMMLaba:
- На рынке услуг с 2013 года.
- Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.
- Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.
- Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.
- Собственная база пользователей + сервисы партнеры.
- Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.
- Круглосуточная техподдержка клиентов.
- Система бонусов при пополнении аккаунта.
- Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.
- Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.
4. Prskill-сервис накрутки
Описание сайта:
Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте:
Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща.
За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны.
Преимущества сервиса:
- Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.
- Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.
- Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.
- Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.
- Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.
- Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.
- Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.
Бесплатные сервисы по накрутке подписчиков твич
Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.
Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в вк, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других и собрать баллы на накрутку для своего канала.
По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.
5. Vk-target
Описание сайта:
Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет.
Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем.
Преимущества сервиса:
- Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.
- Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.
- Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.
- Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.
- Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.
6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно
Описание сайта:
Vtope – программа раскрутки аккаунтов социальных сетей, работающая на бесплатной основе. С ее помощью можно продвигать аккаунты ВК, YouTube, Instagram, Twitter и других популярных ресурсов. Бесплатность функционирования достигается за счет набора и траты “поинтов”, получаемых в процессе выполнения аналогичных заданий других пользователей.
Преимущества сервиса:
- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрый набор пойнтов
- Можно раскрутить группу без вложений
7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке
Описание сайта:
SmoFast – проект, позволяющий бесплатно “накрутить” подписчиков для ВК, Instagram или другой социальной сети. Раскручивать можно и личные учетные записи, и сообщества. В отличие от массы конкурентов, SmoFast может работать даже с Твичем, популярным с недавних пор сервисом Twitch.tv.
Преимущества сервиса:
- Высокая скорость накрутки
- Приятный и грамотный интерфейс
- Много способов пополнения баланса
- Много способов пополнения баланса
- Доступные цены
8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети
Описание сайта:
Сервис AdSocial предлагает своим клиентам бесплатно увеличить посещаемость и популярность учетной записи социальной сети. В отличие от многих аналогов, данный сервис функционирует онлайн без необходимости скачивания вспомогательных приложений, что обеспечивает удобство.
Преимущества сервиса:
- Простой интерфейс
- Высокая скорость накрутки
- Можно работать без вложений
- Возможность создавать задания разного типа
Накрутка Твич — что это и зачем нужна
Twitch – видеостриминговая площадка для прямых трансляций игрового процесса, на которой можно не только развлекаться, но и зарабатывать – при наличии достаточной аудитории.
На площадке уже есть множество раскрученных каналов, с многотысячными аудиториями, что приводит к жесткой конкуренции и затрудняет старт для начинающих стримеров. Алгоритмы Твича продвигают стримы с большим количеством просмотров и активностью зрителей в комментариях. Накрутка поможет начать продвижение нового канала, но увлекаться ею не стоит, чтобы не попасть под санкции платформы.
Накрутка служит для искусственного повышения показателей канала и поможет на старте:
- поднять доверие к каналу и мотивировать подписаться реальных пользователей;
- повысить ранжирование стрима в ТОП выдачи (чем больше зрителей, тем выше позиция стрима), привлечь к нему внимание целевой аудитории;
- получить просмотры от случайных людей, увидевших канал в выдаче.
Накрутка поможет живым зрителям узнать о существовании вашего канала и подписаться на него.
Что можно накручивать в Твиче и какие есть нюансы
Главные показатели для накрутки:
- Зрители и просмотры;
- Подписчики (фолловеры);
- Комментарии (с использованием чат-ботов).
Чем больше зрителей (и соответственно, просмотров), тем выше в списке окажется стрим и тем больше вероятность, что пользователи заметят канал и придут на следующие стримы. Данные показатели стоит накручивать только в момент трансляции стрима. Можно накручивать просмотры уже проведенных стримов, но делать это бессмысленно, поскольку на выдачу они уже не повлияют.
Количество подписчиков канала на позицию стримов в выдаче не влияет, и накручивать этот показатель имеет смысл только после того, как стримы стали собирать более 200 живых зрителей. Канал, где много подписчиков, но мало просмотров, выглядит подозрительно, что выдаст накрутку и оттолкнет живых пользователей.
Для продвижения канала необходима также активность в комментариях. При помощи чат-ботов можно начать общение, к которому затем подключатся настоящие пользователи.
Как правильно использовать накрутку
Основные правила использования раскрутки для продвижения канала:
- На первом этапе делать упор на накрутке зрителей и просмотров, а не подписчиков;
- Учитывать процент залогиненных зрителей;
- Создавать активность под стримами;
- Избегать резких скачков активности;
- По мере роста канала, постепенно отказываться от накрутки.
При использовании накрутки следует следить за тем, чтобы продвижение канала выглядело естественно и не вызывало подозрений. Хотя Twitch за накрутку банит редко, поскольку невозможно доказать причастность к накрутке самого стримера, но ее явные признаки могут оттолкнуть от канала реальных зрителей.
При покупке зрителей обращайте внимание на процент залогиненных: он не должен быть ниже 30-35%. Избегайте резких скачков активности: если один стрим посмотрели 1000 зрителей, а другой только 10, это будет выглядеть неестественно. Вызовет подозрение и отсутствие комментариев под стримами с большим количеством просмотров. Покупка чат-ботов поможет исправить эту ситуацию.
Главное, помните, что накрутка – это вспомогательный, а не основной способ продвижения. Чтобы привлечь зрителей, мотивировать их подписываться и присылать донаты, нужно позаботиться о том, чтобы стримы были интересны для пользователя.