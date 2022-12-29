Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков вк .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков вк

Сервис стоимость за подписчика выбор аудитории TmSMM 0.55 ₽ да SmmPrime 0.49 ₽ нет SmmLaba 0.45 ₽ нет Prskill 0.59 ₽ нет

1.TmSMM-накрутка подписчиков вк

Перейти на сайт Описание сайта: TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков в Telegram,

Instagram,

YouTube,

Facebook,

Twitter,

Вконтакте

Одноклассники,

TikTok, Twitch,

Periscope. Преимущества сайта: Есть бесплатные слоты.

Можно протестировать эффективность инструмента.

Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.

Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.

При пополнении счета вам будет также начислен бонус.

Доступно много социальных сетей и один мессенджер.

Стоимость относительно низкая.

Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

2. Smmprime-накрутка подписчиков

Smmprime Перейти на сайт Описание сайта : Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.

Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.

Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.

Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.

Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.

Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса. Преимущества сервиса: Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.

Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.

Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.

Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.

Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.

3.SmmLaba- накрутка подписчиков

SmmLaba- накрутка подписчиков Перейти на сайт Описание сервиса: Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу. С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров Преимущества сервиса SMMLaba: На рынке услуг с 2013 года.

Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.

Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.

Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.

Собственная база пользователей + сервисы партнеры.

Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.

Круглосуточная техподдержка клиентов.

Система бонусов при пополнении аккаунта.

Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.

Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.

4. Prskill-сервис накрутки

Prskill-сервис накрутки Перейти на сайт Описание сайта: Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте: Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща. За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны. Преимущества сервиса: Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.

Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется. Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.

Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто. Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.

Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело. Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.

Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы. Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.

Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь. Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.

Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки. Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.

Бесплатные сервисы накрутки подписчиков вк

Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.

Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в вк, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других и собрать баллы на накрутку для своего канала.

По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.

5. Vk-target

Vk-target Перейти на сайт Описание сайта: Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет. Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем. Преимущества сервиса: Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.

Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой. Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.

Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно. Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.

Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие. Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.

Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков. Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.

6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно

Перейти на сайт Описание сайта: Vtope – программа раскрутки аккаунтов социальных сетей, работающая на бесплатной основе. С ее помощью можно продвигать аккаунты ВК, YouTube, Instagram, Twitter и других популярных ресурсов. Бесплатность функционирования достигается за счет набора и траты “поинтов”, получаемых в процессе выполнения аналогичных заданий других пользователей. Преимущества сервиса: Интуитивно понятный интерфейс

Быстрый набор пойнтов

Можно раскрутить группу без вложений

7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке

Перейти на сайт Описание сайта: SmoFast – проект, позволяющий бесплатно “накрутить” подписчиков для ВК, Instagram или другой социальной сети. Раскручивать можно и личные учетные записи, и сообщества. В отличие от массы конкурентов, SmoFast может работать даже с Твичем, популярным с недавних пор сервисом Twitch.tv. Преимущества сервиса: Высокая скорость накрутки

Приятный и грамотный интерфейс

Много способов пополнения баланса

Много способов пополнения баланса

Доступные цены

8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети

Перейти на сайт Описание сайта: Сервис AdSocial предлагает своим клиентам бесплатно увеличить посещаемость и популярность учетной записи социальной сети. В отличие от многих аналогов, данный сервис функционирует онлайн без необходимости скачивания вспомогательных приложений, что обеспечивает удобство. Преимущества сервиса: Простой интерфейс

Высокая скорость накрутки

Можно работать без вложений

Возможность создавать задания разного типа

9.FastFreeLikes-бесплатные лайки,подписчики,просмотры.

Перейти на сайт Описание сайта: Принцип работы сервиса FastFreeLikes заключается в обмене лайками между его пользователями. Каждый лайк, поставленный другом клиенту, добавляет этот “ресурс” на баланс, в дальнейшем, его можно потратить на продвижение собственной страницы. Такой подход максимально безопасен и сводит к минимуму вероятность проблем с администрацией. Преимущества сервиса: Высокая скорость накрутки

Удобный дизайн

Можно получать бесплатные подарки

Не требует вложений

Система бонусов для постоянных покупателей

10.VKMix-сервис по продвижению

Перейти на сайт Описание сайта: VKMix – сервис для продвижения учеток социальных сетей, которые сами создатели позиционируют как “сервис обмена социальной активностью”. Принцип продвижения основан на наборе баллов пользователями, которые они в дальнейшем могут тратить на популяризацию учетной записи. Репосты, лайки, подписчики и даже опросы – все это предусмотрено функционалом. Преимущества сервиса: Можно создать искусственную активность в группе

Не требуется регистрация для начала работы

Не требует вложений

Продвигать можно сразу несколько социальных сетей

Наличие автолайкинга

Наличие бота, который зарабатывает внутреннюю валюту вместо вас

Вредные советы по накрутке подписчиков

1. Если вы хотите, чтобы с 90% вероятностью, ваш аккаунт в Instagram заблокировали, то бегом на «теневые» сервисы накрутки.

Закажите сразу несколько сотен тысяч подписчиков. Так вы точно попадете в поле зрения алгоритмов Instagram и ваш аккаунт заблокируют. Возможно, вам повезет и вас заблокируют сразу навсегда. Обычно блокировка происходит на сутки, потом на неделю, если вы продолжаете проказничать.

Почему площадки блокируют затейников, которые накручивают себе подписчиков? Давайте честно. Социальные сети – это тоже бизнес и ничего личного. Вы только представьте, что, используя серые методы, вы несете деньги не в личный кабинет любой социальной сети, а какому-то сервису накрутки. Социальным сетям это не нравится, и они, используя все более усложняющиеся алгоритмы поиска таких негодников, блокируют их. Ибо нечего тут проказничать, иди в таргет.

2. Если вы горите желанием снизить охваты в вашем аккаунте, то накрутка подписчиков – самый верный инструмент.

Давайте разбираться, как это работает. Например, вы накрутили 1000 подписчиков. Для начала неплохо. У вас до этого уже было 100 (реальных). Вы публикуете какой-нибудь пост и в полной уверенности ждете «заслуженных» лайков, комментариев, репостов и пр. Однако ваш пост пролетает, как фанера над Парижем, потому что накрученные боты на пост не реагируют. Нет еще сервисов, которые заставляют накрученных аккаунтов лайкать ваши публикации. Алгоритм социальной сети (в каждой социальной сети он свой, но принцип работы у них примерно одинаковый) делает вывод, что ваш пост при вашем то количестве подписчиков не интересует никого и перестает его показывать вашим подписчикам. Непонятно?

Объясняем еще подробнее: публикация поста – это как камушек, брошенный в воду. От него по воде идут круги. И вот первый круг – это показ на первую сотню подписчиков. Чем быстрее и активнее они отреагируют, тем быстрее пост пойдет на второй круг. Чем быстрее и лучше отреагируют подписчики из второго круга, тем скорее пост будет показываться на третьем круге. В вашем же случае пост остановится на первом круге, так как 90% подписчиков – боты.

Следующий ваш пост алгоритм Instagram будет показывать уже не первой сотне, а первым 50. Разумеется, реакция будет аналогичной. Со временем, ваши публикации будут просто исчезать из поля зрения и реальные аккаунты их никогда не увидят в своей ленте.

3. Занимайтесь накруткой, если вы хотите снизить доверие аудитории к вашему аккаунту, сообществу и бизнесу в целом.

Многотысячные подписчики и несколько лайков под постом – это то, что ждет ваш аккаунт или сообщество в ближайшем будущем. А если уж вы решили стать блогером и «раскручивать» личный бренд, то попрощайтесь с серьезными партнерами и рекламодателями. Они сходу раскусят вашу затею с накрутками, оценивая количество подписчиков и их активность.

4. Если вы хотите поставить крест на дальнейшем белом продвижении, то крутите своих подписчиков дальше.

Например, когда-то вы вели себя плохо (все через это проходили) и крутили себе подписчиков. И вот вы решили обелить свои методы и пойти в таргет. Не выйдет! Алгоритмы социальных сетей (опять же, у всех свои алгоритмы, но принцип примерно один) будут анализировать ваших текущих (в том числе и ботов) подписчиков и предлагать вам неверную аудиторию для продвижения. В итоге – слив денег.

Заключение