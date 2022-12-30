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Как накрутить лайки вк в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

Автор На чтение 11 мин Просмотров 3 Обновлено

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Содержание
  1. Платные сервисы по накрутке лайков вк
  2. 1.TmSMM-накрутка лайков вк
  3. 2. Smmprime-накрутка лайков,репостов,подписчиков
  4. 3.SmmLaba- накрутка лайков
  5. 4. Prskill-сервис накрутки
  6. Бесплатные сервисы накрутки лайков вк
  7. 5. Vk-target
  8. 6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно
  9. 7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке
  10. 8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети
  11. Зачем накручивать лайки
  12. Подготовка к накрутке
  13. Как лучше накручивать лайки в ВК
  14. Заключение

Платные сервисы по накрутке лайков вк

Сервис стоимость за подписчикавыбор аудитории
TmSMM0.55 ₽да
SmmPrime0.49 ₽нет
SmmLaba0.45 ₽нет
Prskill0.59 ₽нет

1.TmSMM-накрутка лайков вк

Как накрутить лайки вк в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

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Описание сайта:

TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков

  • в Telegram,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Вконтакте
  • Одноклассники,
  • TikTok, Twitch,
  • Periscope.

Преимущества сайта:

  • Есть бесплатные слоты.
  • Можно протестировать эффективность инструмента.
  • Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
  • Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
  • При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
  • Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
  • Стоимость относительно низкая.
  • Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

2. Smmprime-накрутка лайков,репостов,подписчиков

Smmprime
Smmprime

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Описание сайта :

  • Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.
  • Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.
  • Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.
  • Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.
  • Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.
  • Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса.

Преимущества сервиса:

  • Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.
  • Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.
  • Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.
  • Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.
  • Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.

3.SmmLaba- накрутка лайков

SmmLaba- накрутка подписчиков
SmmLaba- накрутка подписчиков

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Описание сервиса:

Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу.

С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров

Преимущества сервиса SMMLaba:

  • На рынке услуг с 2013 года.
  • Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.
  • Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.
  • Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.
  • Собственная база пользователей + сервисы партнеры.
  • Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.
  • Круглосуточная техподдержка клиентов.
  • Система бонусов при пополнении аккаунта.
  • Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.
  • Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.

4. Prskill-сервис накрутки

Prskill-сервис накрутки
Prskill-сервис накрутки

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Описание сайта:

Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте:

Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща.

За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны.

Преимущества сервиса:

  • Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.
  • Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.
  • Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.
  • Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.
  • Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.
  • Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.
  • Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.

Бесплатные сервисы накрутки лайков вк

Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.

Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в вк, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других и собрать баллы на накрутку для своего канала.

По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим  популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.

5. Vk-target

Vk-target
Vk-target

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Описание сайта:

Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет.

Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем.

Преимущества сервиса:

  • Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.
  • Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.
  • Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.
  • Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.
  • Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.

6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно

Как накрутить лайки вк в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

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Описание сайта:

Vtope – программа раскрутки аккаунтов социальных сетей, работающая на бесплатной основе. С ее помощью можно продвигать аккаунты ВК, YouTube, Instagram, Twitter и других популярных ресурсов. Бесплатность функционирования достигается за счет набора и траты “поинтов”, получаемых в процессе выполнения аналогичных заданий других пользователей.

Преимущества сервиса:

  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Быстрый набор пойнтов
  • Можно раскрутить группу без вложений

7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке

Как накрутить лайки вк в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

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Описание сайта:

SmoFast – проект, позволяющий бесплатно “накрутить” подписчиков для ВК, Instagram или другой социальной сети. Раскручивать можно и личные учетные записи, и сообщества. В отличие от массы конкурентов, SmoFast может работать даже с Твичем, популярным с недавних пор сервисом Twitch.tv.

Преимущества сервиса:

  • Высокая скорость накрутки
  • Приятный и грамотный интерфейс
  • Много способов пополнения баланса
  • Много способов пополнения баланса
  • Доступные цены

8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети

Как накрутить лайки вк в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн
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Описание сайта:

Сервис AdSocial предлагает своим клиентам бесплатно увеличить посещаемость и популярность учетной записи социальной сети. В отличие от многих аналогов, данный сервис функционирует онлайн без необходимости скачивания вспомогательных приложений, что обеспечивает удобство.

Преимущества сервиса:

  • Простой интерфейс
  • Высокая скорость накрутки
  • Можно работать без вложений
  • Возможность создавать задания разного типа

Зачем накручивать лайки

За большим числом лайков гонятся не только коммерческие паблики. Заказывают накрутку и владельцы личных аккаунтов с целью поднять самооценку.

Накрутка нужна в случаях, когда:

  • Группа новая, и нужно привлечь к ней внимание. Когда посетители видят, что паблик нравится другим, они охотнее оставляют реальные лайки или вступают в группу.
  • Нужно повысить продажи. «Залайканные» рекламные посты вызывают больше доверия, и посетителям легче решиться на покупку.
  • Нужно поднять охват. С помощью накрутки можно увеличить охват рекламного поста в 1,5-2 раза.
  • Хочется продавать рекламу подороже. Чем популярнее и раскрученнее аккаунт, тем дороже стоит в нем реклама. Но проверить группу на накрутку не составит труда, поэтому махинация с ботами не сработает.
  • Нужно победить в конкурсе, набрав требуемое число «сердечек».

Накрутка будет особенно полезна молодым пабликам и профилям для раскачки. Но все равно придется воспользоваться белыми методами, так как выхлоп от накрутки небольшой, а риск получить бан – серьезный.

Подготовка к накрутке

Раскручивать профиль малоэффективно, если он к этому не готов. Поэтому первым делом следует заняться его оформлением.

Начните с качественной шапки группы или красивой фотографии (если это личная страница). Заполните данные настолько подробно, как это возможно. Добавьте:

  • сведения, чему посвящен паблик/страница;
  • ссылку на сайт (если есть);
  • адрес;
  • призыв подписаться.

Также обязательно создайте пару постов. Они должны быть интересными, сопровождаться изображениями в высоком качестве. А где взять бесплатные картинки к постам, можно почитать в нашей статье.

В целом профиль должен выглядеть привлекательно, чтобы и живым людям захотелось проявить активность.

Попросите друзей и знакомых вступить в группу и поставить лайки ко всем записям/фото. Только рассылайте эти просьбы аккуратно: ВК может временно заморозить страницу за подозрительную активность. Лимит – около 20 сообщений в сутки.

Как лучше накручивать лайки в ВК

Официально в ВК лимитов на количество лайков нет. Можно поставить хоть 1000 «сердечек», главное – скорость: чем медленнее, тем лучше. Чем новее профиль и чем меньше там людей, тем неестественнее будет выглядеть высокая активность с точки зрения робота.

Через каждые 15-20 лайков стоит делать небольшие паузы (по 10-30 минут). Для большей естественности лучше разбавлять проставление лайков другими действиями – комментариями, просмотром видео или репостами.

Также не забывайте и о безопасности:

  • Не покупайте накрутку откровенными ботами.
  • Не вводите пароль от группы или страницы в непроверенные сервисы -– есть риск, что профиль украдут.
  • Используйте накрутку как разовое или штучные мероприятия. Если в группе не будет активности от живых людей, никакого профита она не принесет.

Если появляются собачки, их нужно чистить. Для этого наведите курсор на аватарку удаленного профиля и нажмите на крестик.

Заключение

Арман Алмаспаев

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