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Как накрутить комментария ютуб в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

Автор На чтение 11 мин Просмотров 1 Обновлено

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Содержание
  1. Платные сервисы по накрутке комментария ютуб
  2. 1.TmSMM-накрутка комментариев ютуб
  3. 2. Smmprime- накрутка ютуб
  4. 3.SmmLaba- накрутка комментариев ютуб
  5. 4. Prskill-сервис накрутки
  6. Бесплатные сервисы накрутки комментариев ютуб
  7. 5. Vk-target
  8. 6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно
  9. 7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке
  10. 8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети
  11. Как накрутить комментарии на Ютубе бесплатно
  12. Как удалять собственные комментарии с ютуба?
  13. Заключение

Платные сервисы по накрутке комментария ютуб

Сервис стоимость за подписчикавыбор аудитории
TmSMM0.55 ₽да
SmmPrime0.49 ₽нет
SmmLaba0.45 ₽нет
Prskill0.59 ₽нет

1.TmSMM-накрутка комментариев ютуб

Как накрутить комментария ютуб в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн
TmSMM-накрутка подписчиков tiktok

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Описание сайта:

TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков

  • в Telegram,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • Facebook,
  • Twitter,
  • Вконтакте
  • Одноклассники,
  • TikTok, Twitch,
  • Periscope.

Преимущества сайта:

  • Есть бесплатные слоты.
  • Можно протестировать эффективность инструмента.
  • Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.
  • Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.
  • При пополнении счета вам будет также начислен бонус.
  • Доступно много социальных сетей и один мессенджер.
  • Стоимость относительно низкая.
  • Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

2. Smmprime- накрутка ютуб

Smmprime
Smmprime

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Описание сайта :

  • Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.
  • Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.
  • Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.
  • Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.
  • Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.
  • Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса.

Преимущества сервиса:

  • Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.
  • Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.
  • Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.
  • Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.
  • Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.

3.SmmLaba- накрутка комментариев ютуб

SmmLaba- накрутка подписчиков
SmmLaba- накрутка подписчиков

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Описание сервиса:

Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу.

С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров

Преимущества сервиса SMMLaba:

  • На рынке услуг с 2013 года.
  • Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.
  • Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.
  • Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.
  • Собственная база пользователей + сервисы партнеры.
  • Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.
  • Круглосуточная техподдержка клиентов.
  • Система бонусов при пополнении аккаунта.
  • Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.
  • Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.

4. Prskill-сервис накрутки

Prskill-сервис накрутки
Prskill-сервис накрутки

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Описание сайта:

Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте:

Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща.

За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны.

Преимущества сервиса:

  • Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.
  • Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.
  • Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.
  • Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.
  • Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.
  • Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.
  • Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.

Бесплатные сервисы накрутки комментариев ютуб

Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.

Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в вк, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других и собрать баллы на накрутку для своего канала.

По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим  популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.

5. Vk-target

Vk-target
Vk-target

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Описание сайта:

Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет.

Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем.

Преимущества сервиса:

  • Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.
  • Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.
  • Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.
  • Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.
  • Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.

6. Втопе-накрутка лайков,репостов,подписчиков бесплатно

Как накрутить комментария ютуб в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

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Описание сайта:

Vtope – программа раскрутки аккаунтов социальных сетей, работающая на бесплатной основе. С ее помощью можно продвигать аккаунты ВК, YouTube, Instagram, Twitter и других популярных ресурсов. Бесплатность функционирования достигается за счет набора и траты “поинтов”, получаемых в процессе выполнения аналогичных заданий других пользователей.

Преимущества сервиса:

  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Быстрый набор пойнтов
  • Можно раскрутить группу без вложений

7.SMOFast-бесплатный сервис по накрутке

Как накрутить комментария ютуб в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн

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Описание сайта:

SmoFast – проект, позволяющий бесплатно “накрутить” подписчиков для ВК, Instagram или другой социальной сети. Раскручивать можно и личные учетные записи, и сообщества. В отличие от массы конкурентов, SmoFast может работать даже с Твичем, популярным с недавних пор сервисом Twitch.tv.

Преимущества сервиса:

  • Высокая скорость накрутки
  • Приятный и грамотный интерфейс
  • Много способов пополнения баланса
  • Много способов пополнения баланса
  • Доступные цены

8.Ad-Social-подписчики,просмотры на все социальные сети

Как накрутить комментария ютуб в 2023 году: подборка бесплатных и платных сервисов онлайн
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Описание сайта:

Сервис AdSocial предлагает своим клиентам бесплатно увеличить посещаемость и популярность учетной записи социальной сети. В отличие от многих аналогов, данный сервис функционирует онлайн без необходимости скачивания вспомогательных приложений, что обеспечивает удобство.

Преимущества сервиса:

  • Простой интерфейс
  • Высокая скорость накрутки
  • Можно работать без вложений
  • Возможность создавать задания разного типа

Как накрутить комментарии на Ютубе бесплатно

Чтобы получить прирост зрителей на канал есть много методов, но комментарии – это один из самых простых способов оживить видеоресурс и получить естественный прирост зрителей. Причем не важно социальный у вас он или развлекательный.

Наш сервис предлагает накрутку комментов Ютуб бесплатно в режиме онлайн. Это позволяет поднять в рейтинге видеоканалы, уже имеющие монетизацию, а также помочь выйти на нужный уровень новым и мало кому известным. Для того, чтобы получить накрутку комментариев Youtube бесплатно, нужно сделать несколько простых шагов, которые под силу каждому пользователю.

  • Пройдите простую и быструю регистрацию на нашем сайте.
  • Начните выполнять задания других пользователей нашего ресурса и получать за это вознаграждение, которое можно потратить на себя. Это может быть просмотр видео, написание комментариев к роликам, лайки и так далее.
  • После того, как у вас накопится нужная сумма на внутреннем счету сайта в личном кабинете, запустите задание по накрутке комментариев для себя.

Результат вы получите незамедлительно – буквально в течении несколько их минут. Все комментарии под вашими видео будут оставлять живые люди, что приведет к поднятию в рейтинге вашего канала и улучшит его общую статистику. Также замечено, что при подобных действиях, как накрутка комментариев бесплатно на Ютуб, всплеск интереса и естественный прирост подписчиков возрастает в разы.

Как удалять собственные комментарии с ютуба?

Комментарии на YouTube могут быть удалены, и многие пользователи часто в этом заинтересованы. Нет никаких ограничений по удалению записей, которые оставлялись пользователями под роликами других участников сообщества.

Можно чистить и отзывы других пользователей к своему видео. Но это делается поочередно (по одному) и нет возможности комплексного удаления комментов.

Другие интересные способы:

  1. Есть интересный способ, который предоставляет возможность удаления чужих текстовых записей даже к видео, которое принадлежит не вам. Для этого такие комментарии следует отмечать как спам.
  2. В случае набора необходимого количества жалоб, сервис youtube.com сам удалит такие комментарии.
  3. Чтобы удалить собственную запись под роликом другого владельца канала – следует зайти на адрес видео и нажать на поле «Все комментарии». С правой стороны от ветки можно найти небольшой треугольник, который предлагает опцию «удалить запись», после чего она будет стерта.
  4. Если не входить в ветку со всеми комментариями, то будет возможно только отмечать спам, а не удалять записи.

 На своей видеозаписи можно прибегать к удалению неадекватных фидбеков аналогичным образом. Если появился негативный комментатор, который постоянно спамит – его можно заставить замолчать, отправив в бан на своем канале.

Заключение

Арман Алмаспаев

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