Привет. 👋 В этой статье будет как накрутить подписчиков ютуб .Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. К счастью, сломать порочный круг и заработать быстро без вложений вполне реально – в этом нам поможет всемирная паутина

Платные сервисы по накрутке подписчиков ютуб

Сервис стоимость за подписчика выбор аудитории TmSMM 0.55 ₽ да SmmPrime 0.49 ₽ нет SmmLaba 0.45 ₽ нет Prskill 0.59 ₽ нет

1.TmSMM-накрутка подписчиков ютуб

Перейти на сайт Описание сайта: TmSMM – онлайн сервис по накрутке подписчиков, просмотров, голосований, опросов и лайков в Telegram,

Instagram,

YouTube,

Facebook,

Twitter,

Вконтакте

Одноклассники,

TikTok, Twitch,

Periscope. Преимущества сайта: Есть бесплатные слоты.

Можно протестировать эффективность инструмента.

Есть партнерка, с помощью которой можно либо накрутить какую-нибудь активность в профиле бесплатно, либо просто заработать.

Можно начать сотрудничать с сервисом и получить доступ к оптовым ценам.

При пополнении счета вам будет также начислен бонус.

Доступно много социальных сетей и один мессенджер.

Стоимость относительно низкая.

Для авторизации можно использовать много популярных ресурсов.

2. Smmprime-накрутить подписчиков ютуб

Smmprime Перейти на сайт Описание сайта : Накрутка качественных подписчиков. Подписчики будут добавляться плавно, чтобы алгоритмы соцсетей не обнаружили подозрительную активность.

Живые комментарии. Развернутые комментарии по теме помогут привлечь новых фолловеров. Активность на странице улучшит репутацию продукта или специалиста-фрилансера. Пользователи перед заказом ищут информацию в соцсетях и читают комментарии. Сервис может даже организовать дискуссию под публикацией.

Повышение охватов и показов. Система наращивает количество уникальных и неуникальных пользователей, которые увидели пост. Это помогает попасть в рекомендации.

Автопросмотры и автореакции. Вы можете заказать автоматические просмотры и реакции на все новые посты в течение определенного времени.

Лайки. Количество отметок «Мне нравится» повышает шансы публикации выйти в ТОП. Если пост рассказывает о товаре или услуге, лайки помогают повысить лояльность покупателей.

Голосование в опросах. Актуально для Телеграм. Функция позволяет показать активность в Телеграм-канале и запланировать желаемый результат опроса. Преимущества сервиса: Уникальная технология выбора аудитории. Можно заказать комментарии от женщин или мужчин. Это полезно, если ваш бизнес ориентируется на гендерную ЦА. Салону красоты лучше накручивать женскую активность. Магазину автозапчастей – мужскую.

Восстановление показателей. Если накрученные показатели уменьшатся из-за алгоритмов соцсетей, система их вернет. Подписчики, лайки, просмотры не исчезнут.

Конфиденциальность. Никто не узнает, что аккаунт использует автораскрутку. Данные заказчиков надежно защищены.

Быстрый запуск. В зависимости от вида услуг, сервис начинает выполнять заказ через несколько минут, в течение часа или суток.

Полная автоматизация. Авторская технология позволяет экономить ресурсы и силы специалистов. За счет этого сервис предлагает оптимальную стоимость услуг.

3.SmmLaba- накрутка подписчиков

SmmLaba- накрутка подписчиков Перейти на сайт Описание сервиса: Профессиональная и безопасная SMM-накрутка лайков и подписчиков в популярных социальных сетях. В наше время активность корпоративного или личного аккаунта в социальных сетях может принести не только чувство радости за свою популярность, но и вполне реальные деньги и славу. С использованием качественных и полностью безопасных услуг нашего сервиса вы сможете накрутить показатели в профилях популярных и всех соцсетей, повысить количество зарегистрированных в ваших сообществах пользователей, добиться большого числа лайков и просмотров Преимущества сервиса SMMLaba: На рынке услуг с 2013 года.

Осуществляет работу как с физическими, так и юридическими лицами.

Минимальные цены на рынке услуг в данной тематике.

Большие объемы и самый широкий список услуг для каждого сервиса.

Собственная база пользователей + сервисы партнеры.

Более 26 сервисов и социальных сетей для раскрутки.

Круглосуточная техподдержка клиентов.

Система бонусов при пополнении аккаунта.

Партнерская программа с возможностью получения до 5% от потраченных средств на услуги в SMMLaba.

Более 20 методов пополнения баланса в сервисе.

4. Prskill-сервис накрутки

Prskill-сервис накрутки Перейти на сайт Описание сайта: Сам сайт зарегистрирован в 2009-ом году, но команда по продвижению соцсетей PrSkill собралась в 2013-ом, о чём есть информация на их официальном сайте. Причём в отличие от многих подобных сервисов, хотя бы известны имена участников. Они сами и их должностные обязанности открыто представлены на официальном сайте: Но также из текста становится понятно, что они собрали большую команду из 27 профессионалов, работающих сообща. За свой сравнительно долгий срок существования было оказано много услуг, а сеть полнится отзывами о PrSkill, как положительными, так и отрицательными. Но тот факт, что сервис существует и в 2022-ом году и предлагает свою помощь, говорит о том, что большая часть людей остались им довольны. Преимущества сервиса: Простота и удобство пользования. Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется.

Сайт имеет понятный интерфейс. Все настройки последовательны. Никаких сложных функций и непонятных назначений. Возле каждого пункта имеются короткие подсказки. Разобраться в услугах и порядке оформления заказа сможет каждый пользователь. Предварительная подготовка и изучение длинных инструкций не требуется. Продвижение нескольких аккаунтов. Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто.

Одновременная раскрутка нескольких страниц выполняется в одном месте. Результаты работы видны в личном кабинете. Переключаться между аккаунтами и добавлять новые максимально просто. Работа 24 часа. Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело.

Сервис PRSkill продвигает вашу страницу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Никаких перерывов и выходных. Пока вы занимаетесь своими делами, команда профессионалов делает свое дело. Работа в браузере. Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы.

Для пользования услугой не нужно ничего скачивать и устанавливать. Максимальное удобство и безопасность гарантированы. Доступные цены. Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь.

Самые дешевые подписчики в Инстаграм – не мечта, а реальность. Цены на услуги PRSkill одни из самых низких на рынке. Заходите на сайт и лично в этом убедитесь. Никаких посредников. Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки.

Сайт для раскрутки Инстаграм – непосредственный поставщик услуг. Ресурс работает напрямую с клиентами, минуя посредников и любые наценки. Помощь техподдержки. Специалисты компании готовы помочь разобраться с услугами сервиса, а также максимально выгодно использовать возможности системы для продвижения собственной страницы. В процессе работы с сайтом возникли трудности? Можете рассчитывать на помощь консультантов. Любые проблемы и спорные моменты решаются максимально оперативно.

Бесплатные сервисы накрутки подписчиков YouTube

Накрутить людей на канал можно быстро и легко, но платно, или бесплатно, но медленно и с личными временными затратами. Рассмотрим второй вариант.

Чтобы бесплатно накрутить подписчиков в Ютуб, часто обращаются в так называемые биржи взаимопиара. В них влогеры лайкают другу друга, подписываются на канал и оставляют комментарии. Но чтобы заказать раскрутку, нужно выполнить задания для других ютуберов и собрать баллы на накрутку для своего канала.

По такой схеме также работают различные мультизадачные биржи, накручивающие показатели для многих соцсетей. Рассмотрим популярные бесплатные сервисы для накрутки подписчиков.

5. Vk-target

Vk-target Перейти на сайт Описание сайта: Один из самых известных сервисов по накрутке живых подписчиков. Его преимуществом является бесплатный таргетинг, позволяющий выбрать пол, страну и возраст исполнителей. Сервис штрафует за отписки, поэтому массового исчезновения подписчиков не произойдет. Также отметим наличие технической поддержки, которая всегда отвечает на вопросы и поможет в случае проблем. Преимущества сервиса: Интуитивно понятный интерфейс. Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой.

Зарабатывать здесь очень легко, а привлечённым рефералам не нужно объяснять как пользоваться платформой. Быстрая проверка. Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно.

Деньги за выполненные задания приходят на баланс мгновенно. Лёгкий вывод. Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие.

Получить выплату можно от 15 рублей, а способов вывода — много: Qiwi, WebMoney, Yandex и другие. Реферальная программа. Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков.

Рекламируйте пригласительные ссылки и зарабатывайте 15% от исполнителей и заказчиков. Техническая поддержка. Напишите в поддержку и найдите ответы на возникшие вопросы.

6.Krutube-бесплатная накрутка подписчиков

Krutube-бесплатная накрутка подписчиков Перейти на сайт Описание сайта: Программа KruTube в автоматическом режиме:

увеличивает количество просмотров для видео на YouTube;

ставит лайки и дизлайки;

добавляет подписчиков;

добавляет комментарии с вашим текстом на любом языке мира;

ставит лайки на комментарии. Работа происходит по принципу взаимного обмена действиями с другими пользователями программы. После добавления ссылок на ваши видео они попадают в единый общий список и сразу становятся доступными для автоматического просмотра остальными участниками системы. В то же время ваш экземпляр программы начинает по очереди показывать видеоролики других пользователей. За каждый выполненный программой просмотр ваш баланс пополняется на +2 балла Преимущества сервиса: Все просмотры, лайки, подписки и комментарии добавляются живыми людьми.

100% удержание аудитории для видео любой длительности.

Работает бесплатно.

Использует принцип «скачал-запустил-результат». Никаких регистраций и анкет.

Программа имеет простой, понятный и удобный пользовательский интерфейс.

Подходит для работы с трансляциями (стримами).

Все переходы к видео имитируются со страниц соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Стабильно работает и поддерживается ежедневно с 2015 года. Сегодня тоже.

Программа не требует установки.

7. Ytuber-сервис где можно накрутить подписчиков ютуб

Ytuber Перейти на сайт Описание сайта: Ytuber — лучший сервис для бесплатного продвижения вашего канала на Youtube. Абсолютно безопасный и анонимный способ накрутки подписчиков, лайков, просмотров и комментариев YouTube.

Сервис работает по принципу взаимообмена между реальными пользователями, предоставляя широкий спектр задач для гибкого продвижения вашего канала на ютуб. Наш сервис поможет вам стать популярнее и вывести ваши ролики в тренды. Преимущества сервиса: Увеличение просмотров поможет вашим роликам стать популярнее и получить дополнительный трафик из поиска YouTube.

Накрутка комментариев повышает активность ролика, привлекает внимание пользователей.

Увеличение ответов к комментариям помогает продвигать ваши ролики в тренды ютуба.

Увеличение лайков совершенно бесплатно повышает популярность ваших роликов и выводит в топ по просмотрам.

Накрутка ютуб-подписчиков поможет привлечь реальных пользователей и повысить популярность канала.

Накрутка лайков к комментариям – уникальная возможность поднять ваш коммент в лидеры.

Для чего нужна накрутка подписчиков в YouTube

К такому методу продвижения прибегают ради достижения трех целей:

Для придания «привлекательности» каналу: если тот создает видимость интереса среди большого числа людей, на него охотнее подписываются живые пользователи.

Для более высокого положения в поиске: число подписчиков – один из факторов ранжирования.

Для монетизации: чтобы получать деньги с Adsense, канал должен иметь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров за год.

Для первых двух целей прибегнуть к накрутке можно. Она поможет тем, кто использует Ютуб для личных целей или для продвижения компании/товаров.

Но если вы собираетесь подключить канал к монетизации, такой метод приведет к бану с огромной долей вероятности.

Санкции за накрутку

YouTube сразу не заблокирует канал за нелегальные методы продвижения. За первое нарушение он присылает уведомление.

При повторном нарушении выносится первое предупреждение. Оно накладывает ограничения, которые длятся неделю, а именно:

нельзя добавлять новые видео:

нельзя добавлять значки для видео;

нельзя создавать и управлять плейлистами.

Первое предупреждение длится 90 дней. Если в течение этого срока появится повторное нарушение, система вынесет второе предупреждение. В этом случае возможности публиковать контент не будет 2 недели.

Если в течение 90 дней с момента вынесения второго страйка вынесут третье нарушение, канал будет удален без возможности восстановления.

Заметим, что площадка не только запрещает использовать сервисы накрутки, но и снимать видео про них и всячески о них говорить.

На что влияет количество подписчиков ютуб

Первое желание, которое преследуют все начинающие блогеры — получение больших денег не за что. Однако этого мало, чтобы создать качественный канал и набрать фолловеров. Нужно любить свое дело, рассказывать и заниматься тем, что вам интересно, вызывать заинтересованность публики. Юзеры это чувствуют.

Хорошая активная аудитория невозможна без постоянных зрителей. Чем больше люди заинтересованы в информации и чем больше она им нравится, тем быстрее подписчиков получает канал. Ведь люди делятся роликами, отправляют друзьям, те, в свою очередь, пересылают своим знакомым. Так и возникают основы популярности.

На заработки количество фолловеров совсем не влияют. Если их много, но никто не посмотрел партнерский материал, не увидел рекламу, то вы ничего не получите. Поэтому в первые годы блогеры вкладывают заработанные деньги в дальнейшую раскрутку и улучшения качества контента.

Однако Ютуб может вас похвалить за большое количество последователей — видеохостинг дарит при достижении определенного числа серебряную, золотую, бриллиантовую или рубиновую кнопку. Ведь количество заинтересованных людей говорит о том, что другим это тоже может быть любопытно, и вы несете информацию в массы.

Дополнительно это влияет на ранжирование, когда число реальной аудитории соотносится с просмотрами.

С чего начать набирать своих первых подписчиков

Нет универсального способа создания идеального контента. Все зависит от ваших возможностей, целевой аудитории. Известные блогеры создали большой фандом благодаря своей харизме, труду и качественному контенту. Поэтому следует заранее понять, что это будет довольно долгосрочный проект. Что стоит знать перед началом?

Пользуются популярностью качественные ролики в формате FullHD с хорошим звуком, продуманными переходами и единым стилем.

Если вы будете заниматься тем же, что делают сейчас все — например, одними пранками или смешными “реакциями”, — то вас просто не заметят. Такого контента предостаточно. Ориентируйтесь на то, чего не хватает в Youtube, но при этом актуально и может вызвать интерес. Нельзя распыляться, сконцентрируйтесь на своей нише, например, обзоре фильмов или выращивании растений.

Всегда отвечайте на комментарии. Так, вы сможете проявить свою заинтересованность в аудитории, а она это ценит и чаще проявляет активность.

Всегда оставляйте призыв к действию. Люди не всегда помнят, что стоит подписаться, оставить комментарий или поставить лайк, если ролик понравился.

Удалите все то, что у вас публиковалось ранее. Например, если вы меняете тематику.

Загрузите трейлер — это небольшое видеовступление, которое рассказывает о вашей деятельности. Юзеры заходят на канал и сразу его видят.

Всегда откликайтесь на письма с предложением о сотрудничестве. Это здорово поможет вам, даже если вам кажется, что такие способы несущественно влияют на охват.

Создавайте плейлисты. Например, те, которые связаны общей темой. Юзерам подобная навигация нравится больше, чем стандартный бесконечный список.

Будьте в тренде. Чтобы привлечь к себе первое внимание, затрагивайте актуальные события в мире. Ставьте теги и записывайте коллаборации.

Заключение